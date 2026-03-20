Qué es el ‘spring break’ y por qué 30.000 jóvenes estadounidenses han llegado a Barcelona estos días

Cada primavera, miles de jóvenes estadounidenses aterrizan en Barcelona con motivo de su 'spring break', llenando discotecas y zonas de ocio nocturno. Solo este 2026, la patronal del ocio catalán FECASARM ha previsto la llegada de unos 30.000 visitantes internacionales, en su mayoría procedentes de los Estados Unidos. El impacto de esta afluencia no es menor, ya que el sector estima que estos turistas generarán alrededor de 13 millones de euros para la restauración y el ocio nocturno en la capital catalana.

La llegada masiva de jóvenes americanos de estos últimos días, unida al trágico fallecimiento de uno de ellos el pasado martes, ha despertado la pregunta de parte de la ciudadanía sobre en qué consisten exactamente estas vacaciones.

Vacaciones universitarias

El 'spring break' es una pausa dentro del propio semestre académico en Estados Unidos. Un descanso a mitad de curso para recargar las pilas antes de encarar la recta final de las clases y los exámenes. Suele celebrarse entre marzo y abril, con motivo de la llegada de la primavera, y lo disfrutan principalmente estudiantes de secundaria y, sobre todo, universitarios.

No obstante, en Estados Unidos, el 'spring break' se ha convertido en un fenómeno social muy conocido, con viajes organizados y fiestas, que han sido representadas en muchas ocasiones en series y películas. Así, estas vacaciones han quedado asociadas en la cultura popular a destinos de playa, ocio nocturno y consumo de alcohol; si bien es cierto que hay estudiantes que aprovechan estos días para descansar o visitar a su familia si estudian lejos de casa.

Jóvenes extranjeros de fiesta en Barcelona durante sus vacaciones de primavera. En el 'Springfest' de la discoteca OPIUM. / Manu Mitru / EPC

Barcelona, destino europeo del 'spring break'

Barcelona se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos europeos que más atrae a este primer perfil de jóvenes. Este 2026, se calcula que unos 30.000 estudiantes estadounidenses han llegado a la capital catalana durante este 'spring break', con un gasto medio estimado de 150 euros por persona y día. Para el sector de la restauración y el ocio nocturno, este flujo de visitantes supone un impulso extra, que llega justo después de la celebración del Mobile World Congress (MWC). De hecho, desde la FECASARM han indicado que "estas fechas, de no ser por estos dos eventos, serían de muy baja facturación".

Jóvenes americanos durante sus vacaciones de primavera en una fiesta 'Springfest' en Opium. / Manu Mitru / EPC

Su secretario general, Joaquim Boadas, ha explicado que este año el sector se ha preparado para la llegada de decenas de miles de jóvenes americanos "con ganas de fiesta", con "programaciones especiales y actuaciones de DJs internacionales".

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Llegada de jóvenes a la fiesta 'Springfest' de Opium Barcelona, con motivo del 'spring break' en los EEUU / Manu Mitru / EPC

Asimismo, Boadas valora que el perfil de gasto de estos visitantes es diferente al del Mobile, pero insiste en que sigue teniendo un impacto muy relevante: “Si bien es cierto que la capacidad económica de los jóvenes que vienen por el 'spring break' no es la misma que la de los visitantes, directivos y expositores del MWC, el gasto medio per cápita y por día no deja de ser importante”.