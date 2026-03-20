Las pernoctaciones hoteleras se dispararon en Castelldefels y Sitges durante el Mobile respecto al año anterior

Las pernoctaciones hoteleras crecieron en buena parte de municipios y comarcas de la conurbación de Barcelona durante la celebración de la última edición del Mobile World Congress (MWC), celebrado entre los días 2 y 6 de marzo de 2026. Así lo reflejan los últimos datos de la Diputación de Barcelona (Diba), hechos públicos este mismo viernes 20 de marzo. Entre las distintas cifras que maneja la administración supramunicipal, destacan dos municipios donde las estancias se dispararon respecto al año anterior: Castelldefels y Sitges.

Estas dos poblaciones aumentaron más de un 20% las pernoctaciones. Concretamente, Castelldefels alcanzó durante el último Mobile un total de 9.166 estancias hoteleras, un 27,6 % más que el año pasado; mientras que Sitges llegó a las 13.168 noches, lo que representa un aumento del 23,9 %. A pesar de ello, el volumen más alto de pernoctaciones se situó de nuevo en L’Hospitalet de Llobregat, con un total de 15.645 noches, ligeramente por debajo de la edición pasada (-3,4%).

Son datos del Laboratorio de Turismo de la Diba (LABturisme) a partir del análisis de la ocupación hotelera en las comarcas del Baix Llobregat, el Garraf, Vallès Occidental y Vallès Oriental, y en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat, sede del congreso, durante la celebración del congreso. Los datos no incluyen los números de Barcelona. Por comarcas, en el número de pernoctaciones destaca el aumento en el Baix Llobregat, con un total de 35.329 noches (+14,9% respecto al 2025), y en el Vallès Oriental, 11.320 noches (+8,9%). En cambio, se redujo ligeramente en el Vallès Occidental (-1,2%), que cerró el congreso con 18.487 pernoctaciones en hoteles de la comarca.

Las buenas cifras de estancias en hoteles se dieron en un contexto de incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. La propia organizadora del Mobile World Congress, GSMA, y fuentes del sector hotelero reconocieron cancelaciones de última hora por los problemas en la zona y las complicaciones derivadas del cierre del espacio aéreo en distintos países de Oriente Próximo.

Ocupación hotelera

El Baix Llobregat fue también la comarca con mayor ocupación hotelera durante los días centrales del Mobile. De entre las comarcas analizadas en el informe de la Diputación, el Baix lideró la ocupación y fue la que más creció respecto al 2025 hasta llegar al 77,1%, cuatro puntos más que el año pasado. Le siguieron el Vallès Occidental (74,3%), el Vallès Oriental (73,8%) y el Garraf (63,1%).

En cuanto a los municipios, los hoteles de Sabadell registraron las ocupaciones más altas y alcanzaron un 87,3%. Por su parte, L'Hospitalet de Llobregat (82,5%) y Castelldefels (82,1%) se situaron igualmente por encima del 80% de ocupación, y Granollers (75,4%) y Sitges (62,2%) también registraron ocupaciones destacadas.

Uno de los momentos álgidos del año para el sector hotelero L'Hospitalet va ligado precisamente a los congresos que acoge el recinto Gran Via de la Fira de Barcelona, ubicado en L'Hospitalet. Sólo durante los cuatro días que duró el último Mobile, la joya de la corona del recinto ferial, los hoteles de la segunda ciudad catalana sumaron 15.645 pernoctaciones, según las últimas cifras de la Diputación de Barcelona. Unos números similares a los de las ediciones del evento de 2025 (16.201) y 2024 (15.550).

Precio medio por habitación

El precio medio por habitación doble en el Baix Llobregat durante el congreso fue el más elevado de entre las cuatro comarcas analizadas con 182,4 euros, cifra que supone un aumento de casi un 4% respecto al 2025. El precio medio en el Vallès Occidental fue de 132,3 euros, casi un 5% menos que el año pasado. En el Garraf, el precio medio se situó en 124 euros y en el Vallès Oriental, en 96,3.

En cuanto a los municipios analizados, el precio medio de la habitación doble varió entre los 105 euros de los hoteles de Granollers y los 347 euros en L'Hospitalet de Llobregat. Entre ambos extremos se encontraron Castelldefels (166,1 euros), Sitges (132,7) y Sabadell (123,9).