El Museu de les Aigües de Cornellà celebra el millón de visitantes en ocasión del Día Mundial del Agua

El Museu de les Aigües de Veolia, ubicado en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), se prepara para “una de las citas más significativas de su calendario”: el Día Mundial del Agua. Con motivo de esta efeméride, el museo abrirá sus puertas durante todo el fin de semana, del 20 al 22 de marzo, con una programación especial llena de actividades que “fusionan la memoria histórica, la reflexión social y la divulgación ambiental”, explica Veolia en un comunicado.

Tras más de 20 años de funcionamiento, el Museu de les Aigües ha alcanzado la cifra simbólica del millón de visitantes. “Esta meta lo consolida como el espacio de referencia para la interpretación del patrimonio hidráulico catalán y un eje fundamental para la educación ambiental en el país”, sigue el texto.

La programación ha arrancado con un acto especial dirigido a la ciudadanía y a las asociaciones locales con las que Veolia trabaja y colabora. Durante el encuentro se han dado cita expertos de la compañía y representantes institucionales del ámbito municipal para compartir experiencias y conocimientos sobre cuestiones clave en la gestión del agua para el futuro de los territorios, en línea con el lema de Naciones Unidas para este año: ‘Donde fluye el agua, crece la igualdad’.

El acto, organizado por Veolia y moderado por el periodista Toni Aira, ha contado con la presencia de Lluïsa Moret, alcaldesa de Sant Boi de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona; Ana María Martínez, alcaldesa de Rubí; Laura García Manota, teniente de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat; y Antonio Balmón, alcalde de Cornellà.

Además, ha participado también Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Por parte de la compañía, han intervenido Daniel Tugues, director país de Veolia en España; Felipe Campos, consejero delegado de Aigües de Barcelona; e Ignacio Escudero, director general de Aigües de Barcelona.

Una joya fotográfica inédita

Uno de los eventos destacados del fin de semana será la inauguración de la exposición fotográfica ‘Pels camins de l'aigua’, una colección inédita del reconocido fotógrafo Francesc Català-Roca. “La muestra ofrece una mirada etnográfica profunda sobre la relación de la sociedad española con el agua antes de la generalización de las redes de suministro doméstico”, señala el comunicado.

A través del objetivo de Català-Roca, los visitantes podrán viajar por ciudades y zonas rurales de todo el territorio, siendo testigos de la dureza y cotidianidad de unos usos del agua hoy prácticamente olvidados.

Actividades para todas las edades

El Museo de las Aguas ha diseñado una programación especial para familias. Durante todo el fin de semana, se organizarán talleres experimentales y visitas dinamizadas que pondrán en valor la importancia del agua en el pasado, el presente y el futuro, para concienciar a los más pequeños sobre la necesidad de preservar este recurso escaso en un contexto de cambio climático.