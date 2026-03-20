Los Mossos detienen a un ladrón multirreincidente por 14 robos con fuerza en Barcelona, Sant Cugat, Terrassa y Castelldefels

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Rubí detuvieron el 4 de marzo a un ladrón reincidente por siete robos con fuerza en el interior de domicilios de Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Castelldefels.

El detenido, de 35 años, actuaba en horas en que los domicilios estaban vacíos y accedía escalando, forzando puertas o ventanas. La policía catalana asegura que se desplazaba en transporte público para dificultar el rastreo.

La investigación lo ha relacionado con siete robos en el Vallès y en el Baix Llobregat cometidos entre el 18 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025, pero ya estaba siendo investigado por otros siete robos en Barcelona.

Los Mossos lo detuvieron ‘in fraganti’ en Terrassa, en el marco de un robo con fuerza en este municipio. El detenido habría robado joyas y objetos de alta gama por valor de más de 9.000 euros y más de 500 euros en efectivo.

En cuanto a los robos previos en Barcelona, el detenido habría robado joyas valoradas en más de 200.000 euros en el distrito de Sarriá-Sant Gervasi entre los mesos de octubre y febrero.

El hombre, que acumula antecedentes por hechos similares, pasó a disposición judicial el 7 de marzo ante el juzgado de Terrassa.