MAPA | Todos los pisos turísticos en la provincia de Barcelona, ciudad a ciudad

La aprobación del Decreto 3/2023, avalado por el Tribunal Constitucional ahora hace un año, y el anuncio del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sobre la extinción todos los pisos turísticos de la capital en 2028 ha provocado que los municipios del área metropolitana, y más allá, tengan que tomar una decisión al respecto del futuro de las viviendas de uso turístico (VUT) locales, ya sea más tendente a la prohibición o a la regulación.

Las licencias actuales para VUT en la ciudad de Barcelona ascienden a 10.645, según los datos más actualizados de la Generalitat de Catalunya. Se trata del 44% del total de pisos turísticos en toda la provincia, que contiene algo más 24.000. Así, el número de VUT es mucho menor en el resto de municipios en comparación con la capital, aunque su afectación en el tejido social y el mercado de la vivienda es notable, al tratarse de núcleos urbanos más pequeños. El segundo municipio de la provincia con más VUT es Sitges, con unos 1.700 (un 8,84% de los algo más de 19.000 viviendas que hay en la ciudad). Sin embargo, los VUT en la capital suponen apenas un 1,3% del total de su parque de viviendas (unas 808.000).

Gráfico que muestra las viviendas de uso turístico en Catalunya.

Pineda de Mar es la tercera localidad con más pisos turísticos (862, para unos 30.000 habitantes) y le siguen Cubelles (753) y Calella (529). Hay que llegar a la sexta posición para encontrar a la siguiente gran ciudad, L'Hospitalet de Llobregat (una de las que ha adoptado la 'via Collboni' y apuesta sin reparos por la prohibición), con 525 VUT.

El mapa muestra cómo abundan los pisos turísticos en las cercanías de la capital y en los municipios con mayor atractivo turístico, en las costas del Maresme y del Garraf. De manera análoga, las restricciones a los VUT se van difuminando a medida que uno se aleja de la gran capital y su zona de influencia.

Distintos posicionamientos

Aunque el número de pisos turísticos es muy inferior al de la capital catalana, el actual contexto de crisis de acceso a la vivienda ha llevado a consistorios limítrofes con Barcelona a imitar la estrategia de la capital y apostar de forma taxativa por la eliminación de las licencias de pisos turísticos dentro de dos años. Se trata de L'Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Feliu de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.

A medida que se alejan de la capital, la tónica general en los municipios es apostar por restringir su ampliación aunque sin vetarlos completamente, como ocurre en las comarcas del Baix Llobregat o el Maresme. Muchos de ellos confían en las modificaciones de sus respectivos planeamientos urbanísticos, llevadas a cabo en los últimos años, para contener el auge de este tipo de negocio.