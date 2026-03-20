Un machete y una pistola: la enésima pelea multitudinaria frente a Draco, la discoteca que martiriza a vecinos de Gràcia

Los vecinos de la calle de Alegre de Dalt que residen cerca del número 55 llevan años deseando que la discoteca Draco, el antiguo KGB, cierre sus puertas, y el pasado domingo vivieron el enésimo episodio que refuerza su deseo. De nuevo, una pelea multitudinaria despertó de su sueño a muchos de los que comparten calle con la discoteca. Sucedió la madrugada de domingo a lunes, a las 4.30.

El relato es el de otras veces: hombres peleándose con gran violencia Alegre de Dalt arriba y abajo, si bien en esta ocasión los vecinos que grababan en vídeo los hechos desde sus balcones detectaron un par de elementos inquietantes. Uno de los participantes en la pelea llevaba un machete de grandes proporciones, tan grandes que algunos lo definen como una espada. Otro portaba una pistola. Que podría ser de fogueo o simulada, como podría ser real.

Llegada policial

No es algo que se sepa porque cuando varios vehículos de la Guardia Urbana llegaron a la calle, avisados de la pelea que tenía lugar, los participantes en los enfrentamientos se largaron toda prisa. Fuentes municipales informan de que los agentes no alcanzaron a ver al portador del machete ni al de la pistola. No hubo detenciones, como no hubo denuncias ni constan lesiones.

Lo que sí está claro es que lo sucedido reforzó las ganas que tienen los vecinos de que Draco cierre sus puertas, algo que estaba previsto el 19 de febrero de 2025, después de que su contrato de alquiler finalizara el 31 de diciembre de 2024. Ese fue el día marcado por un juez para el desahucio del local, que es propiedad de la inmobiliaria Núñez i Navarro, pero la empresa que gestiona la discoteca logró que el desalojo fuera aplazado por decisión judicial. Desde entonces ha pasado un año y un mes, y el local sigue abriendo. En domingo no suele hacerlo, pero el pasado abrió, y el resultado es el que se puede ver en los vídeos de los vecinos.

Un historial conflictivo

La discoteca lleva años generando conflictos en esta parte de Gràcia. Antes, Draco se llamó Canela y antes llevó el nombre del histórico KGB. La discoteca era de la familia Llobet, y figuraba a nombre de la empresa Setraspa, SA, que con el tiempo la cedió a un tercero, la sociedad Trisquelcanela. En un momento dado, cuando Setraspa traspasó el local a Trisquelcanela pero no la licencia, el distrito de Gràcia precintó el local por considerar que no era lícito que lo gestionara quien no era titular del permiso.

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Setraspa recuperó entonces formalmente la gestión y la actividad continuó dentro de la legalidad. Se calcula que fue entonces cuando se dejó de pagar el alquiler a Núñez i Navarro, que quiso dar por finalizado el contrato en 2019, cuando de hecho acababa, pero un recurso permitió a los propietarios prolongar cinco años la relación, hasta el 31 de diciembre de 2024.