Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos profesoresPrecio gasolinaRodaliesConvocatoria EspañaFelipe VITumoresBarcelonaJimmy GraceyGuerra IránSorteo ONCE Día del Padre
instagramlinkedin

12.500 usuarios afectados

La L10 Sur estará fuera de servicio entre ZAL y Can Tries del 3 al 6 de abril por obras de mantenimiento

TMB habilitará un servicio lanzadera de autobuses que cubrirá el tramo afectado en hoario diurno y, durante el fin de semana, en la franja nocturna

Empiezan las obras para hacer accesible la estación de la L5 en la Plaça de Sants

Estación de ZAL/Riu Vell de la L10 Sud.

Estación de ZAL/Riu Vell de la L10 Sud. / Ferran Nadeu

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Unas obras de mantenimiento dejarán fuera de servicio el tramo de la Línea 10 sur del metro de Barcelona entre las estaciones de ZAL/Riu Vell y Can Tries/Gornal del 3 al 6 de abril. Los trabajos consisten en la actualización de la señalización de la línea y los ejecuta la Generalitat, que destinará 3,5 millones de euros.

El corte afecta a unas 12.500 personas usuarias de estas nueve estaciones en días laborables, 7.400 en sábado y 6.000 en festivos. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará autobuses lanzadera que cubrirán el tramo afectado, según los horarios establecidos de esta línea.

Horario diurno y nocturno

El bus lanzadera funcionará todos los días del corte desde el inicio del servicio y hasta las 24:00 horas entre Can Tries/Gornal y ZAL/Riu Vell, recorriendo en superficie el trazado de la L10 Sur. En las horas punta funcionarán nueve vehículos para cubrir este servicio, informa TMB.

En horario nocturno, se habilitará un segundo servicio para cubrir las noches del viernes 3 y sábado 4 de abril. Así, entre las estaciones de Zona Franca y Can Tries/Gornal funcionará un bus entre las 24:00 y las 2:00 (última salida de Zona Franca a las 1:39) la noche del viernes, mientras que la del sábado el horario será ininterrumpido.

La noche del domingo 5 de abril, y por cuestiones técnicas relacionadas con el corte, el servicio de la L9 Sur finalizará a las 00:00 horas en lugar de las 02:00. Esta afectación será cubierta también con otros ocho autobuses lanzadera desde Can Tries Gornal hasta Collblanc, para que el pasaje pueda enlazar con L1 en Torrassa y L5 en Collblanc.

Alternativas a la L10

TMB indica como otras alternativas las líneas regulares de autobuses 109 y V3. La L9 Sur coincide además con la L10 Sur desde Collblanc hasta la parada de Can Tries/Gornal. La estación Ildefons Cerdà, de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), también se encuentra a unos 400 metros de la estación Ciutat de la Justícia.

Noticias relacionadas

A partir del próximo jueves se desplegarán informadores en todas las estaciones afectadas hasta el final del corte.

TEMAS

  1. Hallado en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona
  2. TK Maxx, la cadena de marcas premium a precios reducidos, abre en Barcelona su primera tienda en España: colas, llenazo y tarjetas regalo en su primer día
  3. Barcelona da tres meses a Núñez i Navarro para retocar el plan que permita abrir la Casa Lleó i Morera al público
  4. Sant Jordi inédito en el centro de Barcelona: las paradas de libros y rosas de la Rambla se mudarán al Portal de l'Àngel y la Catedral
  5. Una avería deja seis estaciones de la L2 del metro sin servicio durante cinco horas
  6. Los Mossos buscan en Barcelona a Jimmy Gracey, un estudiante estadounidense desaparecido tras una noche en la Vila Olímpica
  7. Tito Álvarez impulsa Panda Seguros, una aseguradora del taxi que se propone reducir a la mitad el coste de las pólizas
  8. La Ronda Litoral de BCN hará dos meses de obras para inyectar cemento y frenar las filtraciones de agua en el Port Vell

Vuelve la Can We Run en Santa Coloma: apúntate aquí a la popular carrera de humanos con sus mascotas

Vuelve la Can We Run en Santa Coloma: apúntate aquí a la popular carrera de humanos con sus mascotas

MAPA | Todos los pisos turísticos en la provincia de Barcelona, ciudad a ciudad

MAPA | Todos los pisos turísticos en la provincia de Barcelona, ciudad a ciudad

Jimmy Gracey, el joven hallado muerto en el mar, había viajado a Barcelona por el 'spring break', la cita que atrae a 30.000 estudiantes cada año

Jimmy Gracey, el joven hallado muerto en el mar, había viajado a Barcelona por el 'spring break', la cita que atrae a 30.000 estudiantes cada año

Colmado Carpanta, la comida casera de Sarrià que se hizo viral en redes: "Somos dos chavales que pidieron dinero a la abuela para abrir el restaurante"

Colmado Carpanta, la comida casera de Sarrià que se hizo viral en redes: "Somos dos chavales que pidieron dinero a la abuela para abrir el restaurante"

La L10 Sur estará fuera de servicio entre ZAL y Can Tries del 3 al 6 de abril por obras de mantenimiento

La L10 Sur estará fuera de servicio entre ZAL y Can Tries del 3 al 6 de abril por obras de mantenimiento

Directo | Profesores y médicos llevan sus protestas al centro de Barcelona: "Es un acto de responsabilidad con la ciudadanía"

Directo | Profesores y médicos llevan sus protestas al centro de Barcelona: "Es un acto de responsabilidad con la ciudadanía"

Los Mossos detienen a un ladrón multirreincidente por 14 robos con fuerza en Barcelona, Sant Cugat, Terrassa y Castelldefels

Los Mossos detienen a un ladrón multirreincidente por 14 robos con fuerza en Barcelona, Sant Cugat, Terrassa y Castelldefels

Los usuarios del autobús Reus-Barcelona tendrán un abono a precio especial hasta el fin de las obras en el Garraf

Los usuarios del autobús Reus-Barcelona tendrán un abono a precio especial hasta el fin de las obras en el Garraf