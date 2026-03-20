La L10 Sur estará fuera de servicio entre ZAL y Can Tries del 3 al 6 de abril por obras de mantenimiento

Unas obras de mantenimiento dejarán fuera de servicio el tramo de la Línea 10 sur del metro de Barcelona entre las estaciones de ZAL/Riu Vell y Can Tries/Gornal del 3 al 6 de abril. Los trabajos consisten en la actualización de la señalización de la línea y los ejecuta la Generalitat, que destinará 3,5 millones de euros.

El corte afecta a unas 12.500 personas usuarias de estas nueve estaciones en días laborables, 7.400 en sábado y 6.000 en festivos. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará autobuses lanzadera que cubrirán el tramo afectado, según los horarios establecidos de esta línea.

Horario diurno y nocturno

El bus lanzadera funcionará todos los días del corte desde el inicio del servicio y hasta las 24:00 horas entre Can Tries/Gornal y ZAL/Riu Vell, recorriendo en superficie el trazado de la L10 Sur. En las horas punta funcionarán nueve vehículos para cubrir este servicio, informa TMB.

En horario nocturno, se habilitará un segundo servicio para cubrir las noches del viernes 3 y sábado 4 de abril. Así, entre las estaciones de Zona Franca y Can Tries/Gornal funcionará un bus entre las 24:00 y las 2:00 (última salida de Zona Franca a las 1:39) la noche del viernes, mientras que la del sábado el horario será ininterrumpido.

La noche del domingo 5 de abril, y por cuestiones técnicas relacionadas con el corte, el servicio de la L9 Sur finalizará a las 00:00 horas en lugar de las 02:00. Esta afectación será cubierta también con otros ocho autobuses lanzadera desde Can Tries Gornal hasta Collblanc, para que el pasaje pueda enlazar con L1 en Torrassa y L5 en Collblanc.

Alternativas a la L10

TMB indica como otras alternativas las líneas regulares de autobuses 109 y V3. La L9 Sur coincide además con la L10 Sur desde Collblanc hasta la parada de Can Tries/Gornal. La estación Ildefons Cerdà, de los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), también se encuentra a unos 400 metros de la estación Ciutat de la Justícia.

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A partir del próximo jueves se desplegarán informadores en todas las estaciones afectadas hasta el final del corte.