Sucesos
Escapa de la policía entrando en un bar de Barcelona y le encuentran encima 50 gramos de cocaína escondidos en los genitales
El sospechoso se resistió al registro de la Guardia Urbana
Detenido un hombre por agredir a un menor con un arma blanca en Barcelona
Los traficantes no dudan en esconder en cualquier recoveco de su cuerpo sustancias estupefacientes que luego otras personas deben consumir, aunque no se respeten las condiciones de higiene más elementales. Sin embargo, no hay duda que cuando se quiere consumir tampoco es que se sigan unas básicas pautas sanitarias.
Por eso no es de extrañar que agentes de la Guardia Urbana de Barcelona detuvieran a un sospechoso por un delito de tráfico de droga tras encontrarle 50 gramos de cocaína ocultos en los genitales. Ocurrió este 19 de marzo por la tarde cuando una patrulla vio al sospechoso cruzar, con mucha prisa, la avenida Meridiana.
Los agentes trataron de detenerlo pero el hombre se escapó entrando en un bar. Con ayuda de varias patrullas, se sacó del local al sospechoso y se le registró, pese a que ofreció una fuerte resistencia. Los agentes le encontraron encima más de 50 gramos de cocaína escondida en sus partes íntimas y por eso quedó detenido.
No fue la única intervención que hicieron ayer los agentes de la Guardia Urbana. Una patrulla paró a una moto en el barrio de Verdum mientras el conductor hablaba por el teléfono móvil. Una vez parado, la patrulla descubrió que el sospechoso circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y con una moto robada hacía un par de días.
El motorista fue detenido por el robo de la moto y los daños que le provocó, ya que al ser parado la lanzó al suelo con fuerza. También lo denunciaron por uso del teléfono móvil y por falta de permiso.
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