Comienzan las obras de rehabilitación de la Capella dels Segadors de Barcelona

Las obras de restauración de la Capella dels Segadors, anexa a la parroquia de Sant Andreu de Palomar de Barcelona, ya han comenzado. El edificio, declarado Bien Cultural de Interés Nacional en 2022, será objeto de una intervención centrada en la rehabilitación de la cubierta y la consolidación de los muros de fachada con el objetivo de frenar su deterioro y garantizar su conservación.

El proyecto cuenta con una inversión prevista de 300.000 euros y está financiado conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Arzobispado de Barcelona. El consistorio aporta 130.000 euros procedentes de la recaudación de la tasa turística.

Restos de la capella dels Segadors de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar. / JULIO CARBO / Archivo

La capilla se encuentra adosada a la actual parroquia, entre la calle dels Segadors y la plaza de les Dones de Motor Ibérica, en pleno casco urbano del antiguo municipio de Sant Andreu de Palomar. Junto con la rectoría, es la única estructura que se conserva de la antigua parroquia original.

Capella dels Segadors de Sant Andreu, en Barcelona

La concejala del distrito, Marta Villanueva, ha señalado que el inicio de las obras responde a una “reivindicación vecinal histórica” y permitirá recuperar una parte del patrimonio cultural del barrio, además de contribuir a mantener viva su memoria colectiva. Según ha destacado, la restauración también reforzará la identidad de Sant Andreu y ofrecerá oportunidades educativas para fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio.

Restauración y valor histórico de la capilla

El proyecto contempla la rehabilitación de las bóvedas de ladrillo plano de los distintos espacios de la capilla, respetando la geometría y el arranque de las bóvedas originales. Asimismo, se renovará la estructura del forjado de la cubierta mediante la construcción de un nuevo forjado inclinado con vigas de madera y tablero contrachapado, y se intervendrá en las fachadas exteriores.

La ejecución de estas obras forma parte del convenio firmado entre el Arzobispado de Barcelona y el Ayuntamiento en el verano de 2024, dentro de una estrategia más amplia para la recuperación de este edificio, considerado emblemático en la historia del barrio y de Catalunya. La iniciativa busca que, junto con otros elementos patrimoniales en proceso de restauración, se pueda consolidar un conjunto histórico debidamente conservado.

Restos de la capella dels Segadors de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar / JULIO CARBO / Archivo

La comisión de la Capella dels Segadors, creada en 2019, está integrada por el Ayuntamiento de Barcelona, el Arzobispado, el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Asociación de Vecinos de Sant Andreu y la propia parroquia. Este órgano sigue trabajando para impulsar una segunda fase de obras que aborde la intervención en el interior del edificio.

Noticias relacionadas

La capilla tiene un valor simbólico destacado en la historia de Catalunya. En su interior se custodiaba el Sant Crist que, durante la Guerra dels Segadors (1640-52), fue llevado como estandarte por los campesinos que marcharon hacia Barcelona para exigir la liberación de los consejeros del Consell de Cent y del diputado de la Generalitat encarcelados por orden del virrey. Aquellos hechos desembocaron días después en el Corpus de Sang y marcaron el inicio de esta guerra. El himno nacional de Catalunya, basado en la letra original de Els Segadors, también hace referencia a los acontecimientos vinculados a este lugar histórico.