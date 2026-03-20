Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Chuck NorrisHuelga médicos profesoresPrecio gasolinaSánchezRodaliesFrancisca CadenasFelipe VIBarcelonaJimmy GraceyGuerra Irán
instagramlinkedin

Sant Andreu

Comienzan las obras de rehabilitación de la Capella dels Segadors de Barcelona

Acuerdo para rehabilitar, al fin, la Capella dels Segadors de Barcelona

Iglesia de Sant Andreu de Palomar y la Capella dels Segadors

Iglesia de Sant Andreu de Palomar y la Capella dels Segadors / Delegaciones / Archivo

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las obras de restauración de la Capella dels Segadors, anexa a la parroquia de Sant Andreu de Palomar de Barcelona, ya han comenzado. El edificio, declarado Bien Cultural de Interés Nacional en 2022, será objeto de una intervención centrada en la rehabilitación de la cubierta y la consolidación de los muros de fachada con el objetivo de frenar su deterioro y garantizar su conservación.

El proyecto cuenta con una inversión prevista de 300.000 euros y está financiado conjuntamente por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Arzobispado de Barcelona. El consistorio aporta 130.000 euros procedentes de la recaudación de la tasa turística.

Barcelona 14/3/2017 BARCELONEANDO - Restos de la capella dels Segadors de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar .Foto de Julio Carbo

Restos de la capella dels Segadors de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar. / JULIO CARBO / Archivo

La capilla se encuentra adosada a la actual parroquia, entre la calle dels Segadors y la plaza de les Dones de Motor Ibérica, en pleno casco urbano del antiguo municipio de Sant Andreu de Palomar. Junto con la rectoría, es la única estructura que se conserva de la antigua parroquia original.

Capella dels Segadors de Sant Andreu, en Barcelona

La concejala del distrito, Marta Villanueva, ha señalado que el inicio de las obras responde a una “reivindicación vecinal histórica” y permitirá recuperar una parte del patrimonio cultural del barrio, además de contribuir a mantener viva su memoria colectiva. Según ha destacado, la restauración también reforzará la identidad de Sant Andreu y ofrecerá oportunidades educativas para fomentar el conocimiento y la valoración del patrimonio.

Restauración y valor histórico de la capilla

El proyecto contempla la rehabilitación de las bóvedas de ladrillo plano de los distintos espacios de la capilla, respetando la geometría y el arranque de las bóvedas originales. Asimismo, se renovará la estructura del forjado de la cubierta mediante la construcción de un nuevo forjado inclinado con vigas de madera y tablero contrachapado, y se intervendrá en las fachadas exteriores.

La ejecución de estas obras forma parte del convenio firmado entre el Arzobispado de Barcelona y el Ayuntamiento en el verano de 2024, dentro de una estrategia más amplia para la recuperación de este edificio, considerado emblemático en la historia del barrio y de Catalunya. La iniciativa busca que, junto con otros elementos patrimoniales en proceso de restauración, se pueda consolidar un conjunto histórico debidamente conservado.

Barcelona 14/3/2017 BARCELONEANDO - Restos de la capella dels Segadors de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar .Foto de Julio Carbo. PUBLICADA EPC 17/03/2017 P 40

Restos de la capella dels Segadors de la Parròquia de Sant Andreu de Palomar / JULIO CARBO / Archivo

La comisión de la Capella dels Segadors, creada en 2019, está integrada por el Ayuntamiento de Barcelona, el Arzobispado, el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, la Asociación de Vecinos de Sant Andreu y la propia parroquia. Este órgano sigue trabajando para impulsar una segunda fase de obras que aborde la intervención en el interior del edificio.

Noticias relacionadas

La capilla tiene un valor simbólico destacado en la historia de Catalunya. En su interior se custodiaba el Sant Crist que, durante la Guerra dels Segadors (1640-52), fue llevado como estandarte por los campesinos que marcharon hacia Barcelona para exigir la liberación de los consejeros del Consell de Cent y del diputado de la Generalitat encarcelados por orden del virrey. Aquellos hechos desembocaron días después en el Corpus de Sang y marcaron el inicio de esta guerra. El himno nacional de Catalunya, basado en la letra original de Els Segadors, también hace referencia a los acontecimientos vinculados a este lugar histórico.

TEMAS

  1. Hallado en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona
  2. TK Maxx, la cadena de marcas premium a precios reducidos, abre en Barcelona su primera tienda en España: colas, llenazo y tarjetas regalo en su primer día
  3. Barcelona da tres meses a Núñez i Navarro para retocar el plan que permita abrir la Casa Lleó i Morera al público
  4. Sant Jordi inédito en el centro de Barcelona: las paradas de libros y rosas de la Rambla se mudarán al Portal de l'Àngel y la Catedral
  5. Una avería deja seis estaciones de la L2 del metro sin servicio durante cinco horas
  6. Los Mossos buscan en Barcelona a Jimmy Gracey, un estudiante estadounidense desaparecido tras una noche en la Vila Olímpica
  7. Cinco municipios metropolitanos se suman a Barcelona en el veto a los pisos turísticos en 2028
  8. Tito Álvarez impulsa Panda Seguros, una aseguradora del taxi que se propone reducir a la mitad el coste de las pólizas

La periodista Mariane Pearl gana el I Premio Giardinetto 'Por un mundo nuevo'

La periodista Mariane Pearl gana el I Premio Giardinetto 'Por un mundo nuevo'

Directo | Educació cifra en el 44% el seguimiento de la huelga en los centros educativos

Directo | Educació cifra en el 44% el seguimiento de la huelga en los centros educativos

Qué se sabe y qué no de la muerte de Jimmy, el estudiante americano ahogado en una playa de Barcelona

Comienzan las obras de rehabilitación de la Capella dels Segadors de Barcelona

Comienzan las obras de rehabilitación de la Capella dels Segadors de Barcelona

Barcelona quiere crear 25 zonas verdes en dos años reformando descampados y terrenos sin edificar

Barcelona quiere crear 25 zonas verdes en dos años reformando descampados y terrenos sin edificar

Sant Cugat lanza un plan de choque para atajar la cascada de incidencias en las promociones de vivienda pública

Sant Cugat lanza un plan de choque para atajar la cascada de incidencias en las promociones de vivienda pública

Una treintena de entidades se une para salvar espacios verdes de Barcelona que ve en peligro

Un estudiante de 20 años muere tras caer al mar desde el espigón del Port Olímpic de Barcelona