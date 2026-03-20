Cinco municipios metropolitanos se suman a Barcelona en el veto a los pisos turísticos en 2028

La extinción de las licencias turísticas de Barcelona en 2028 anunciada por el alcalde Jaume Collboni ha provocado que otros municipios muevan ficha al respecto. Aunque el número de pisos turísticos es muy inferior al de la capital catalana, el actual contexto de crisis de acceso a la vivienda ha llevado a consistorios limítrofes con Barcelona a imitar la estrategia de la capital y apostar de forma taxativa por la eliminación de las licencias de las viviendas de uso turístico (VUT) dentro de dos años. Se trata de L'Hospitalet, Cornellà, Esplugues y Sant Feliu de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.

El caso de L'Hospitalet de Llobregat, segunda localidad de Catalunya en población, es el más apremiante de los citados. "Tenemos saturados barrios que no pueden seguir siendo víctimas de tener a Barcelona al lado", argumenta el concejal de Economía, José Antonio Alcaide, quien apunta también a la demanda en la ciudad para que las edificaciones existentes tengan un uso prioritario de vivienda. De la mano del Plan Local de Vivienda, L'Hospitalet también aspira a desarrollar una plantilla de inspectores suficientemente amplia como para vigilar que no se lleven a cabo "usos inadecuados" o fuera de la regulación en los pisos de la ciudad.

Gráfica de pisos turísticos por municipio.

A medida que se alejan de la capital, la tónica general en los municipios es apostar por restringir su ampliación aunque sin vetarlos completamente, como ocurre en las comarcas del Baix Llobregat o el Maresme. Muchos de ellos confían en las modificaciones de sus respectivos planeamientos urbanísticos, llevadas a cabo en los últimos años, para contener el auge de este tipo de negocio. Varias ciudades del área metropolitana ya aprobaron también suspensiones de licencias pese a tener pocos pisos turísticos en sus calles, así como posteriores moratorias de las mismas por tal de evitar un efecto llamada provocado por el veto barcelonés.

Otras ciudades dan ahora el paso de regular localmente la proliferación de licencias atendiendo al Decreto Ley 3/2023, que dispone la obligatoriedad de obtener un permiso urbanístico renovable cada cinco años. Estén cerca o lejos de la capital, teman o no un efecto llamada, todos los consistorios coinciden en la necesidad de estrechar el cerco a las VUT y muchos no cierran la puerta a endurecer las restricciones a medida que se acerque la fecha límite: noviembre del 2028.

Las prohibiciones cerca de la capital

En noviembre del 2025, apenas unas semanas después de que L'Hospitalet oficializase su postura, Cornellà anunció también que las 88 licencias otorgadas en la ciudad "decaerán automáticamente en 2028 y no serán renovadas". El ejecutivo liderado por el alcalde Antonio Balmón (PSC) quiso remarcar que el objetivo principal de esta medida es "preservar el carácter residencial de los barrios y favorecer el acceso a la vivienda para los vecinos y vecinas".

Al otro lado de Barcelona, en Sant Adrià no se conceden licencias desde diciembre de 2023 y, en dos años, todos los pisos turísticos de la ciudad también quedarán eliminados. "Sant Adrià fue la primera ciudad de menos de 50.000 habitantes en prohibir nuevos VUT y en decidir eliminarlos en su totalidad en 2028", declara el concejal de Urbanismo, José Antonio Gras (PSC). "Queremos que el suelo residencial sea para construir viviendas para vivir en ellas, y no otros usos para hacer negocio", asegura el edil.

Esplugues también erradicará los pisos turísticos en la ciudad a partir de 2028 para "evitar que la oferta de alojamiento colectivo o temporal reduzca el parque de vivienda de uso habitual", sostienen fuentes municipales. La misma política que aplicará Sant Feliu, el quinto de los municipios con liderazgo socialista que se suman a la veda abierta por Barcelona.

Mantener las licencias existentes

Tras saltar la sorpresa en el anterior Pleno municipal de Badalona y anunciar que prohibiría los pisos turísticos en la ciudad para que esta no se convierta en una anomalía entre municipios limítrofes, el alcalde Albiol matizó más tarde la postura del gobierno local y señaló que si bien se vetarían nuevas licencias, los VUT existentes se mantendrían. La letra pequeña de la regulación en Badalona quedará fijada en alguno de los dos siguientes plenos municipales (en abril o en mayo), cuando el gobierno de Albiol prevé aprobar el detalle de su regulación local.

Tan solo un mes después de la aprobación del Decreto Ley 3/2023, en el mes de diciembre, Santa Coloma de Gramenet suspendió la tramitación de licencias, veto que quedó levantado en 2025 tras la aprobación de la modificación urbanística. Si bien en Santa Coloma no están por la prohibición, la regulación local al respecto "deja muy poco margen para la implantación de nuevos VUT", asegura la alcaldesa, Mireia González (PSC), que señala que en el último año y medio solo se han otorgado tres licencias en la ciudad. Afirma González que la decisión de Collboni fue el detonante: "La ciudad no tiene un gran parque de pisos turísticos, pero las regulaciones y prohibiciones en la ciudad de Barcelona nos llevaron a proteger el parque de vivienda local". La edil dice que en 2027 volverán a "analizar la situación" para decidir si mantienen la regulación actual o aprueban otra "más restrictiva".

Variación en el número de viviendas de uso turístico entre 2022 y 2026. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Municipios del Baix Llobregat como El Prat, Viladecans o Sant Boi destacan que la presencia de pisos turísticos en su término urbano es más bien "testimonial", y que el asunto no está en la primera línea de la agenda política. En cualquier caso, tanto Sant Boi como El Prat recuerdan que ya han aplicado medidas para regular y limitar los pisos turísticos y afirman que estarán atentos en caso de que detecten la necesidad de aplicar nuevas medidas. Viladecans, por su parte, subraya que en la localidad no están permitidas nuevas VUT y, respecto a las actuales, apuntan a que el Plan Local de Vivienda que debe aprobarse próximamente ha de terminar de definir "la conveniencia" de crear un instrumento de planeamiento urbanístico que regule la vivienda de uso turístico en ciertos ámbitos.

Fuentes municipales de Gavà sostienen que la localidad fue "líder" en la regulación de los pisos turísticos y recuerda que en 2021 ya aprobó un plan para limitar el número máximo de pisos turísticos en Gavà Mar —barrio que concentra este tipo de oferta residencial— a un máximo del 5% por cada manzana. "En caso de que este incremento se produjera, a raíz de la prohibición de pisos turísticos en Barcelona y otros municipios, estudiaremos imponer nuevas regulaciones", añaden. En la vecina Castelldefels consideran que el número de pisos turísticos en la ciudad no es elevado —son 378— y no se baraja su eliminación, aunque "sí se actuará contundentemente" contra los VUT que operan sin licencia.

Destinos turísticos más allá de Barcelona: regulación sin prohibición

La onda expansiva del movimiento de Barcelona por no renovar las licencias turísticas ha llegado también a importantes destinos turísticos catalanes más allá de la metrópolis, aunque no con tanta intensidad. Es el caso de Lloret de Mar, Calella, Malgrat de Mar o Santa Susanna, todos ellos municipios en el 'top' del ranquin de destinos turísticos catalanes que elabora la patronal Exceltur. Estas ciudades no cierran la puerta a renovar licencias, pero condicionan la acción a una restrictiva regulación que siga conteniendo la proliferación de pisos turísticos.

Lo ejemplifica el alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier (Junts): "Seguiremos renovando licencias, pero con regulación y ordenación", afirma el edil de Junts. Este núcleo hotelero se abre a "eliminar licencias en zonas muy cargadas", detalla Campolier, algo que no implica que desaparezcan de raíz. "Estamos pendientes de aprobar un Plan Especial para cumplir con la ratio que determina la Generalitat", rubrica.

Una pintada denuncia la presencia de un piso turístico en una finca de la calle Ávila de Barcelona / Ferran Nadeu

En el caso de Lloret de Mar, fuentes municipales destacan que el Plan Especial vigente en el municipio "es más restrictivo" con los pisos turísticos que el decreto catalán. En Calella, por su parte, hacen gala de la regulación local para mantener "el equilibrio necesario entre el uso de la residencia habitual y el turístico" en la localidad, mientras que en Malgrat de Mar se hallan en plena elaboración de una modificación del Plan de Ordenación Municipal (POUM) precisamente para regular las VUT.

Al sur de la capital, el Ayuntamiento de Sitges ya puso veto a nuevas licencias de pisos turísticos en 2016. Así lo recuerda la alcaldesa, Aurora Carbonell (ERC): "Paralelamente, hemos trabajado en la inspección de los pisos turísticos ilegales, que es lo que más cuesta". No en vano, se trata del segundo municipio de la provincia con más pisos turísticos registrados, 1.720. El gobierno municipal, pese a que no aboga por su prohibición, sí ha tomado medidas para evitar su proliferación descontrolada. Así, el Pleno municipal del mes de enero aprobó la suspensión de licencias de construcción y de actividades para usos hoteleros para hacer frente "al abuso" en el mercado de las viviendas turísticas. "Hay quien pide una licencia de obras para hacer una vivienda y acaba poniendo un piso turístico", lamenta. En la vecina Vilanova i la Geltrú, con 470 VUT (cuatro veces menos que en Sitges), tampoco están por la labor de prohibir, pero desde 2021 cuentan con una normativa al respecto que regula y delimita el tope de licencias. "La situación de nuestra ciudad no es comparable con municipios turísticos o con el potencial y capacidad hotelera de la capital", señala el alcalde, Juan Luis Ruiz.