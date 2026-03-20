Vuelve la Can We Run en Santa Coloma: apúntate aquí a la popular carrera de humanos con sus mascotas

Vuelve la Can We Run Barcelona, la popular carrera en que personas y perros corren en familia en un marco incomparable, el Parc Fluvial del Besòs de Santa Coloma de Gramenet. Las inscripciones para el evento, que tendrá lugar el 17 de mayo, ya están abiertas y se pueden realizar en este formulario.

Los participantes de la Can We Run pueden ir acompañados de hasta dos mascotas, y escoger cualquiera de las dos categorías de la carrera: runner (6 kilómetros) o marcha (3 kilómetros). A su vez, se puede participar en ambas clases como menor de edad, adulto, o en familia.

La carrera está pensada para que humanos y perros se mantengan sanos y activos mediante la actividad física, pero también apuesta por fomentar la responsabilidad de los amos respecto a sus mascotas. La solidaridad es la tercera de las motivaciones de los organizadores: el 30% del dinero recaudado en las inscripciones irá destinado a la protectora Veu Animal.

Estos fondos ayudarán a los perros abandonados que necesitan cuidados y atención, y en la búsqueda y captación de nuevos hogares para ellos. Veu Animal es una asociación sin ánimo de lucro fundada en febrero de 2002 en Santa Coloma por un grupo de voluntarios que se unieron con el objetivo de velar por los derechos y necesidades de los animales.

La Can We Run nació en 2017, y ya se ha celebrado con éxito y ha reunido a miles de participantes en varias ciudades españolas como Palma, Zamora, Gijón, Alicante, Málaga, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria y Vigo. Los organizadores esperan superar en esta ocasión las alrededor de 500 inscripciones del año pasado.

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El evento está organizado por El Periódico y el diario Sport, y patrocinado por el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y las empresas Aena, BonÀrea, Eurofitness, Josera, Trixie, Musky, Galerías del Tresillo y Ownat; y con la colaboración de Rucan, Canitas, Viladrau y Club d'Agility Ciutat Comtal.