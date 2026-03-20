Barcelona quiere crear 25 nuevas zonas verdes en dos años reformando descampados y terrenos sin edificar

Dispersos por los 10 distritos, Barcelona acapara descampados, solares convertidos en aparcamientos improvisados y solares carentes de bancos, juegos infantiles y de vegetación, excepto por algunos tallos asilvestrados, que suman unas 100 hectáreas. Si bien son pequeñas superficies en su mayoría, el ayuntamiento enfatiza que juntas equivalen a seis veces a las 16,4 hectáreas del parque de la Ciutadella y 11 veces a las nueve hectáreas del parque de Glòries. Son huecos entre bloques, parcelas inhóspitas y esquinas resultantes de derribos que la arquitecta jefe del ayuntamiento, Maria Buhigas, define como “retales” de la ciudad y el alcalde, Jaume Collboni, “no lugares”. El consistorio se plantea ahora convertirlos en espacios ajardinados de pequeño o medio formato.

En lo que queda de mandato, que encara el tramo final antes de las elecciones municipales de mayo de 2027, el gobierno municipal se propone cuando menos comenzar las obras en 11,27 hectáreas segmentadas en 25 parcelas de 525 a casi 23.000 metros cuadrados para transformarlas en zonas verdes, tal como están calificadas en el planeamiento sin que se hayan desarrollado hasta ahora. El ejecutivo concreta 25 proyectos que cuenta con finalizar entre el próximo septiembre y marzo de 2028, en los que invierte 46,33 millones de euros. Hay otros 15 planes en proceso de estudio, que elevan la extensión a 20 hectáreas y el presupuesto, a 87 millones de euros. El reto último es que, en un margen de 12 años, nuevos jardines y parques ocupen 100 hectáreas, de los que 75 son de titularidad municipal.

Entre las obras de mayor tamaño, figura cubrir la losa de las vías del ferrocarril de Sarrià para crear el parque de Oriol Martorell, de 22.318 hectáreas y por un importe de 9,1 millones de euros. El pronóstico es que los trabajos comiencen el próximo septiembre y acaben en marzo de 2028. Además, se proyecta una plaza dentro de las antiguas naves de Can Ricart, en el Poblenou, de 22.959 metros cuadrados y con un presupuesto de 864.011 euros. La reforma debe iniciarse en octubre de 2026 y ha de estar acabada en mayo de 2027.

Los rincones más reducidos que también se prevén rehabilitar miden apenas una cuarta parte de un interior de manzana del Eixample. En el programa no figura acondicionar 30 interiores de manzana del céntrico distrito, como Collboni prometió en la campaña electoral de 2023 y de los que 21 estaban en fase de estudio el verano pasado. El socialista se ha comprometido a anunciar novedades al respecto en unos dos meses. Ha dicho que el propósito camina "en paralelo" al anunciado este viernes, en que ha defendido que "se ha pasado el rastrillo" sobre el mapa de la urbe para que afloraran terrenos que en ciertos casos aguardan desde hace décadas a que se plante vegetación. El estudio se basa en las previsiones del Plan General Metropolitano, vigente desde 1976.

De los 25 recodos seleccionados, 11 son fruto de derribos de antiguos inmuebles, cuatro de ellos demolidos en los últimos tres años. Es el caso del solar que ha quedado tras echarse abajo un edificio en el cruce de las calles Burgos y Sagunt, en Sants-Montjuïc. "No tenía sentido que fueran plazas duras, muertas, que no se hacen servir o lo son para cosas peores", ha sostenido Collboni, que ha abogado por que "la política para recuperar interiores de isla no se pare nunca más".

Zonas en desuso

El parque más grande que el paquete augura será una cuarta parte del tamaño de Glòries. En todo caso, se trata de "bajar a pequeña escala" para rehacer puntos muertos, de los que algunos ni siquiera tienen nombre, explica Buhigas. "En una ciudad como Barcelona, cualquier rincón se ocupa, pero la vocación de estas zonas es ser espacios libres y los incluimos en una bolsa para ir transformándolos porque, como no podemos concentrar las 20 hectáreas en un único solar, nos permite ir salpicando de verde todos los distritos", aduce la arquitecta jefe.

En Ciutat Vella, se remodelará la plaza Fotògrafs Català, de 575 metros cuadrados, una de las de menos talla que constan en el plan. En el Eixample, se ampliarán los jardines Beatriu de Pinós, Beatriu de Provença, Clotilde Cerdà y Constança d’Aragó. En Sants-Montjuïc, se creará una zona ajardinada entre el pasaje Francesc Candel y la calle Ferro, de 3.323 metros cuadrados, al igual que en los 910 metros cuadrados entre la calle Sant Cugat y Larrard, en Gràcia.

La operación incluye dos solares en Horta-Guinardó, en el número 34 de Estoril y el 430 de la calle Lepant. Se añaden cuatro espacios en Nou Barris, de 6.000 a 13.002 metros cuadrados. Sant Andreu ganará dos zonas verdes, de algo más de 1.000 metros cuadrados cada una, por cuatro en Sant Martí, todas superiores a los 2.500 metros cuadrados.

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Collboni ha reivindicado que se trata de “una nueva forma de generar verde en Barcelona, acercarlo a todos los barrios y democratizarlo, aprovechando zonas en desuso, olvidadas”. “Son el primer lote de un conjunto de actuaciones a escala de ciudad que pueden suponer, como en este caso, repartir los mismos metros cuadrados que tenemos en Glòries en los 10 distritos”, ha defendido Collboni.