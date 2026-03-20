Barcelona acogerá en mayo el foro internacional de ciudades antirracistas de la Unesco

Barcelona será sede los próximos 18 y 19 de mayo del Fòrum Barcelona 2026, un encuentro internacional centrado en el liderazgo de las ciudades en la lucha contra el racismo y la promoción de la justicia racial. El evento estará organizado junto a la European Coalition of Cities against Racism (ECCAR) y contará con el apoyo de la Unesco, reuniendo en la capital catalana a representantes de ciudades de diferentes países consideradas referentes en políticas antirracistas.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado la celebración de este foro este viernes, durante la presentación de la campaña municipal con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora este sábado. Según ha explicado, la capital catalana aprovechará este encuentro internacional para presentar su Plan Antirracista 2026-2036, que marcará la hoja de ruta de las políticas públicas municipales en esta materia durante la próxima década.

Collboni ha destacado que la organización de este foro refuerza el posicionamiento de Barcelona como una ciudad comprometida con la diversidad y los derechos humanos, y como un espacio de referencia en Europa para la construcción de sociedades más inclusivas.

Durante el acto, celebrado en el ayuntamiento, el alcalde ha defendido la necesidad de mantener una actitud de “máxima beligerancia contra los racistas” y contra las formaciones políticas que, a su juicio, utilizan el racismo como eje de su proyecto ideológico. En este sentido, ha apostado por combatir estos discursos desde las instituciones mediante la construcción de un contrarrelato abiertamente antirracista.

El alcalde también ha hecho referencia al contexto internacional y a la influencia de gobiernos que, según señala, han normalizado posiciones de extrema derecha, lo que, a su entender, obliga a las ciudades a reforzar su papel como garantes de la convivencia y la igualdad.

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Tras su intervención, la nueva concejala de Pla de Barris, Participación e Innovación Democrática y Educación, Sara Belbeida, junto a representantes de entidades sociales y antirracistas de la ciudad, ha leído el manifiesto unitario de este año, en el que se reclama una respuesta firme frente a la discriminación y se insta a no ignorar el aumento de los discursos de odio.