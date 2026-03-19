Óscar Parada, nuevo jefe de la Guardia Urbana de Badalona: "Videovigilancia e IA ayudarán a mejorar la sensación de seguridad"

La Guardia Urbana de Badalona tiene nuevo jefe. Óscar Parada (Badalona, 1977), hasta ahora inspector y en el cuerpo desde el 2006, tomó posesión del cargo de intendente mayor jefe el pasado 10 de marzo. Es una plaza singular porque releva a la del último superintendente policial que había en Catalunya. Parada explica a EL PERIÓDICO la importancia que cobrará la tecnología en su etapa al frente de la policía badalonesa, defiende el dispositivo de seguridad del polémico desalojo del viejo instituto B9 y se pronuncia sobre las tensiones en un cuerpo históricamente marcado por el enfrentamiento sindical.

Pregunta (P). ¿Cuál va a ser el primer cambio en la Guardia Urbana que lleve su firma?

Respuesta (R). Vamos a empezar una prueba piloto para aplicar Inteligencia Artificial (IA) a la seguridad. La idea es convertir los datos delictivos en mapas de calor con las 'zonas calientes' de la ciudad para desarrollar un patrullaje dirigido en áreas concretas.

P. En su discurso de toma de posesión del cargo enfatizó la proximidad de la seguridad local. ¿Va a ser una novedad?

R. La Guardia Urbana ya trabaja desde hace años desde la proximidad, pero queremos dirigir más el foco a colectivos a los que no acabamos de llegar. Por ejemplo, las entidades deportivas, que son donde se mueve la ciudad y donde podemos tener una fuente de información real y al minuto.

P. ¿Es Badalona una ciudad segura a día de hoy?

R. Yo creo que sí: Badalona es una ciudad segura. Su proximidad a Barcelona y una gran movilidad interna afectan a la delincuencia, pero sí que es una ciudad segura.

P. ¿Los repuntes de criminalidad como el del 2024 son entonces coyunturales?

R. Entiendo que sí. Y hay que tener en cuenta los delitos latentes que crecen en función de dónde ponemos el foco en la persecución del propio delito, como el menudeo de drogas o las ocupaciones.

Óscar Parada, nuevo intendente mayor jefe de la Guardia Urbana de Badalona. / Jordi Otix / EPC

P. El único indicador metropolitano de percepción de seguridad suele destacarla más en Santa Coloma que en Badalona, ciudades vecinas. ¿Por qué?

R. A nivel profesional, no hay ningún factor que lleve a esa conclusión. Ahora bien: pese a ser vecinas, Badalona no puede compararse con Santa Coloma. No tienen nada que ver.

P. Hay prevista una inversión importante en videovigilancia. ¿Confía en esta política para Badalona?

R. Serán aproximadamente unas 600 cámaras nuevas en la ciudad, que irán acompañadas de análisis de datos, imagen y forenses. Será un proyecto pionero en Catalunya. En otras poblaciones, la bajada delictiva ha sido sustancial los primeros años. Estoy convencido de que será así.

P. ¿Qué balance hace de la actual estrategia de la concejalía antiocupaciones de Badalona?

R. La concejalía nos facilita muchísimo el trabajo a Guardia Urbana. Sobre todo para localizar zonas y pisos vulnerables que pueden ser ocupados, y a que las empresas o propietarios usen sistemas de vigilancia. En los últimos años estamos bajando sustancialmente las ocupaciones, que cada vez se quedan más en tentativas.

P. ¿Cómo afronta personalmente esta nueva etapa tras un concurso convulso [cinco aspirantes lo recurrieron y acabaron retirándose]?

R. Con mucha tranquilidad y naturalidad. Llevo en el cuerpo desde el 2006, mis inicios como policía fueron aquí. Lo afronto con ganas de emprender un proyecto a largo plazo.

P. ¿Qué responde a quienes han querido sembrar una sombra de sospecha sobre el proceso y sobre su figura?

R. No voy a hacer alusiones a nadie. Tengo la conciencia muy tranquila. Sobre la oposición, como ya dije en el discurso, mi familia sabe lo que nos ha costado: noches sin dormir, muchísimas horas de dedicación fuera del ámbito laboral y preparación de un proyecto consistente y con muy buena nota. Todo el proceso se llevó a cabo de manera externa a Guardia Urbana. Hubo una modificación por un error en las bases. Hubo seis opositores y al final sólo se presentó uno.

P. En su discurso de toma de posesión apeló al trabajo en equipo y al colectivo. ¿Aspira a que reine la paz social entre sindicatos?

R. Somos un colectivo de 245 personas. La Guardia Urbana es un reflejo de la sociedad y aquí es difícil que todo sea paz y armonía. Pero la idea principal es trabajar en un mismo sentido y en beneficio de la ciudad. Todos debemos ser lo más profesionales posible y cada uno es responsable de sus hechos. Y para eso contamos con todo el mundo que quiera sumarse y aportar ideas para mejorar y que salga beneficiada la ciudadanía.

P. Robos de sobres de jamón, de toallas en un Decathlon, kilometrajes falsos... ¿Cómo se combaten casos que pueden dañar la imagen de la ciudad?

R. Somos policías y, si tenemos conocimiento de algún delito, debemos ponerlo en conocimiento de la Justicia. Y, paralelamente, tramitar el correspondiente expediente disciplinario. Seremos contundentes con quien no cumpla la Ley. Estamos para hacerla cumplir, pero los primeros que debemos cumplir la Ley somos nosotros.

P. Aunque aún no ocupaba el cargo, ¿aprueba el dispositivo de seguridad del polémico desalojo del B9?

R. El dispositivo de todos los cuerpos de seguridad implicados, Mossos, Guardia Urbana y Policía Nacional, fue ejemplar y muy bien dimensionado. Se hizo un trabajo que respetó todas las normas y dio respuesta al mandato judicial que teníamos.

P. Es decir: pese a las críticas sociales, no cambiaría nada.

R. Nosotros no podemos entrar a valorar las críticas. Ejecutamos el mandato judicial de la mejor manera posible y garantizando todos los derechos de todos los ciudadanos.

P. ¿Qué relación hay con Interior, ya que el actual director de coordinación de Policías Locales fue parte de la Guardia Urbana de Badalona?

R. La relación con la Generalitat y Mossos es excepcional. El director de coordinación fue compañero nuestro muchos años y la relación es muy buena. Habitualmente trabajamos en equipo con todos los cuerpos de seguridad.

P. Como horizonte de futuro, ¿dónde ve la seguridad en Badalona en cinco años?

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R. Cinco años es un mundo y no sé dónde estaremos, pero espero seguir manteniendo la curva descendente en los índices delictivos. No sólo para que los datos sean buenos sino para que la sensación de seguridad mejore sustancialmente. Es básico que la percepción de la ciudadanía vaya en consonancia con los datos. Y creo que la tecnología, lo que hemos comentado de videovigilancia e IA, va a ser básica en este objetivo.