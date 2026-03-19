Investigación abierta
Los Mossos investigan un tiroteo sin heridos en el barrio de la Florida de L'Hospitalet
La policía catalana indaga qué ha podido suceder tras hallar varias vainas y restos de proyectiles en el suelo
Los Mossos d'Esquadra están investigando un tiroteo sin heridos que se produjo el pasado martes por la noche en el barrio de la Florida en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), confirman fuentes policiales a Europa Press.
Según avanzó 'El Caso', los hechos sucedieron sobre las 23 horas cuando diversos testimonios alertaron de escuchar disparos de armas de fuego.
Al llegar, los agentes no encontraron a nadie que pudiera estar vinculado a estos presuntos hechos, aunque sí que hallaron varias vainas y restos de proyectiles en el suelo, que ahora la Unidad de Investigación del municipio analiza.
Por ahora, no constan detenidos y tampoco heridos. No obstante, la policía catalana indaga qué ha podido suceder y mantiene abierta la investigación.
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