Los Mossos detienen a un hombre e intervienen 78 kilos de marihuana en Martorell

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Martorell detuvieron, el 16 de marzo, a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas.

Los hechos se produjeron el mismo día, hacia las 11.40 horas, en una zona del polígono industrial del mismo municipio. Durante el servicio de patrullaje preventivo, los investigadores observaron como un individuo salía del interior de una nave industrial mostrando una clara actitud de vigilancia del entorno, dirigiéndose posteriormente hacia un vehículo estacionado en la zona.

Ante la situación, los Mossos identificaron al individuo. En el transcurso de esta actuación, los investigadores detectaron un fuerte olor compatible con sustancias estupefacientes, concretamente marihuana, proveniente de la indumentaria del hombre. También se registró el vehículo asociado al individuo, donde se localizaron tres mochilas de grandes dimensiones que desprendían un intenso olor de marihuana. En una de estas mochilas se intervinieron tres paquetes de bolsas destinadas al envasado al vacío.

Bolsas al vacío

Posteriormente, con el apoyo otras patrullas desplazadas al lugar, los agentes accedieron en el interior de la nave industrial de donde había salido el individuo. En el interior se localizó una cantidad significativa de material diverso, entre el cual destacaban bolsas envasadas al vacío de la misma marca y etiquetado que las intervenidas en el vehículo, así como dos palés de considerable tamaño con mercancía en el interior.

Palés incautados por los Mossos d'Esquadra en Martorell, dentro de los cuales se escondía la marihuana / MOSSOS D'ESQUADRA

En el cacheo de los palés, se localizó ropa apilada y cajas de cartón que contenían bolsas envasadas al vacío con cogollos de marihuana. Este sistema evidenció un método de camuflaje, con el fin de facilitar el transporte y la distribución de la sustancia estupefaciente.

Del conjunto de la sustancia estupefaciente intervenida en los palés, se pudo determinar que el total del peso aproximado era de 78 kilogramos. Durante la inspección de la nave se localizó un vehículo de alta gama que, una vez efectuadas las comprobaciones pertinentes, constaba como vehículo sustraído.

Ante todos los indicios recogidos, los agentes detuvieron el hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas. El detenido, que no tenía ningún antecedente, pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Martorell.