El hotel Casa Luz de Barcelona inicia una nueva etapa con mejoras tras la quiebra de Sonder

Le llamaron hotel Casa Luz porque casi todas sus 65 habitaciones son exteriores y especialmente luminosas. Con ubicación estratégica en el número 1 de la plaza Universitat, el establecimiento acaba de iniciar una nueva etapa como independiente, gestionado directamente por sus propietarios. Es uno de los alojamientos que se vieron afectados por la reciente quiebra del grupo Sonder, aunque fue el que más rápido recuperó el timón y la actividad. Ahora ha incorporado algunas mejoras para potenciar su esencia urbana y barcelonesa, de nuevo de la mano del estudio de interiorismo de Lázaro Rosa Violán.

Una de las habitaciones de Casa Luz. / CL

El Casa Luz nació como un proyecto que quería aportar un oasis de tranquilidad con un alojamiento sin espacios comunes y pensado para aquellos que buscasen un buen lugar de descanso céntrico, pero estuviesen dispuesto a la inmersión en el corazón de Barcelona, que ya aporta una gran oferta de ocio y gastronomía. Debía abrir con su propio sello a principios de 2020, pero la pandemia truncó los planes y el hotel acabó siendo arrendado al grupo Sonder, que operó otros cuatro en la capital catalana hasta irse a pique el pasado noviembre.

Más detalles y sostenibilidad

Al contrario que otros casos afectados por la quiebra del gestor que se vieron cerrados de un día para otro (DO Plaça Reial, La Casa del Sol...), Casa Luz solo bajó la persiana unos días y la propiedad, de Barcelona, rápidamente tomó las riendas a finales de año siguiendo lo que habían sido sus planes originales. Desde entonces, han realizado algunos cambios y mejoras en el interiorismo, recién estrenados. Abarcan de cabezales artísticos, decoración y detalles (cafeteras y teteras) en las habitaciones, a la renovación de su señalética o la instalación de fuentes en cada planta para promover el consumo de agua sostenible, explica un portavoz a este diario. También estrenan amenities, más tecnología, mobiliario de terraza, y demás.

Terraza asomada al patio de luces, en el hotel Casa Luz. / Salva Lopez

Concebido como tres estrellas boutique, el único servicio que presta son los desayunos en la planta de azotea (ahora con más producto local), pero destaca por sus muchos elementos con encanto. Como el silencioso patio de luces interior al que se asoma alguna terracita, los muebles vintage de su recepción, el estilo mid-century por el que apostó Rosa Violán o su calidez, en tonos tierra y verdes.

Otra de las singularidades de la propuesta es que ofrece tipologías de habitación pensadas también para familias o pequeños grupos de amigos, pero sin perder diseño. Por ejemplo, con algunas para cuatro personas (que incluyen literas para los más pequeños) u opción de habitaciones interconectadas, con capacidad para hasta cinco personas.

Habitación familiar en Casa Luz. / Salva Lopez

En paralelo a la actividad del hotel, en lo alto del edificio ha funcionado sin interrupción el restaurante Casa Luz, liderado por el chef Tomás Abellán. Aunque se accede desde la puerta principal del hotel, los comensales suben directamente en ascensor a este espacio abierto a la ciudadanía y con brutales vistas panorámicas. Mantiene una carta mediterránea, donde prima el producto y su selección de vinos, ejerciendo de punto de encuentro entre visitantes y locales para comidas, cenas y copas.