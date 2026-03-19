L'Hospitalet creará un recargo municipal para equiparar su tasa turística a la de Barcelona

La relación de las ciudades con el turismo se halla en plena efervescencia. En el marco de la actual crisis de la vivienda, los ayuntamientos buscan fórmulas para que el impacto de esta actividad repercuta de forma más positiva en los vecinos. Es por ello que hace ya un año y medio que L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) pidió a la Generalitat equiparar la tasa turística en la ciudad a la de la vecina Barcelona. Precisamente, la Generalitat desencalló en enero de este 2026 la reforma de la tasa turística y ahora añade la posibilidad de que los consistorios puedan imponer un recargo municipal que se sume a la tasa catalana, un recurso del que únicamente podía disponer la capital. L'Hospitalet va aprovechar este nuevo marco normativo para crear su propio recargo, según puede avanzar EL PERIÓDICO.

“La norma añade alguna de nuestras peticiones, como la de que podamos incorporar una tasa específica como ayuntamiento en función de la tipología de establecimientos. No se iguala con Barcelona, pero sí que reduce esa sensación de agravio que teníamos”, explica el concejal de Economía y Proximidad de L’Hospitalet, José Antonio Alcaide. Aunque el gobierno local todavía debe definir la letra pequeña de su tasa turística, Alcaide adelanta que la intención del ejecutivo es de ir “a una aplicación de máximos”. El tributo irá directamente a las arcas locales y será así un complemento a la tasa de la misma naturaleza que ya cobra la Generalitat, que hasta la fecha genera 1,6 millones en L'Hospitalet.

La presión turística y las críticas contra la masificación de esta actividad hace tiempo que sobrepasaron las fronteras de Barcelona. En L’Hospitalet la sensación es que, mientras los alojamientos y las pernoctaciones turísticas aumentan, los posibles beneficios derivados de este modelo económico no se terminan de quedar en el municipio. Algo que, en parte, debe revertir la nueva tasa una vez se implemente.

El gobierno del alcalde David Quirós evaluará en los próximos meses si el tributo se aplica en periodos determinados, en toda la ciudad o sólo en algunos barrios, entre otros elementos. Con todo, Alcaide insiste en que irán a máximos para poder destinar esos ingresos en pro de la ciudad. “Va a ir obviamente en beneficio de los entornos donde tenemos ubicada nuestra oferta hotelera”, apunta el edil, quien destaca las políticas de vivienda, de regeneración urbana y de mantenimiento público como los principales focos del ejecutivo. El nuevo tramo municipal de la tasa podrá alcanzar un máximo de cuatro euros siempre cuando no supere la que ya aplica la Generalitat.

Auge del sector turístico

En 2001, la segunda ciudad de Catalunya contaba con tan solo un hotel en su haber. Dos décadas después (en 2023), L’Hospitalet alcanzó el millón de pernoctaciones. Un hito que se ha consolidado en los últimos años. Aunque el negocio turístico queda aún lejos del de otras poblaciones costeras y, por supuesto, de la vecina Barcelona, los datos que manejan la Cambra de Comerç de Barcelona y el consistorio destacan cómo el mercado hotelero se ha hecho fuerte en la ciudad. Como las pernoctaciones, los ingresos procedentes de la tasa turística han ganado peso en L'Hospitalet año a año. La ciudad recaudó en el ejercicio completo del 2024 —últimos datos disponibles— un total de 1,6 millones de euros que fueron a parar a la Generalitat. Fue el tercer año consecutivo que la localidad sumó más de un millón de euros resultantes de gravar la actividad turística.

Uno de los momentos álgidos del año para el sector hotelero hospitalense va ligado a los congresos que acoge el recinto Gran Via de la Fira de Barcelona. Sólo durante los cuatro días que duró el último Mobile World Congress (MWC), la joya de la corona del recinto ferial, los hoteles de la segunda ciudad catalana sumaron 15.645 pernoctaciones, según las últimas cifras de la Diputación de Barcelona. Unos números similares a los de las ediciones del evento de 2025 (16.201) y 2024 (15.550).

“La Fira tiene aspectos muy positivos a nivel general, económicos o de puestos de trabajo. Es un impacto increíble, pero no es menos cierto que también nos exige unos retos. Tenemos que dedicar recursos en materia de seguridad o limpieza”, ejemplifica Alcaide. Añade el concejal que la voluntad del ejecutivo es mantener la promoción de ese turismo, sobre todo, orientado al ámbito de los congresos y que, de cara a la concreción de la tasa, serán "receptivos a opiniones que lleguen por parte de todos los sectores", pero que en ningún caso consideran que la implementación del recargo local se vaya a traducir en "un impacto que afecte a la demanda de plazas".

La tasa en el entorno de Barcelona

L’Hospitalet no es el único municipio que afirma tener decidido la implementación de la tasa turística local. La vecina El Prat de Llobregat también la tiene en su agenda y su alcaldesa, Alba Bou, explica que la incorporarán cuando se trabajen las ordenanzas fiscales para el próximo año. “Es uno de los mecanismos que tenemos para gravar el turismo y con el dinero que recojamos ya tenemos en la cabeza lo que queremos promocionar", señala Bou, quien apunta al cuidado del pollo 'pota blava' y la alcachofa, los dos productos estrella del municipio, así como a destinar recursos a los espacios naturales del Delta. En Sant Adrià de Besòs, el concejal de urbanismo, José Antonio Gras, declara que el gobierno municipal lo está estudiando y su "intención" es "aprobar el recargo municipal junto a las próximas ordenanzas fiscales"; es decir, hacia el mes de octubre.

No están tanto por la labor, de momento, otras localidades de la zona. Sant Boi de Llobregat y Gavà comentan que lo estudiarán. Otros municipios, como Viladecans, Esplugues, Santa Coloma de Gramenet, Castelldefels o Badalona descartan por ahora aplicar el recargo de la tasa turística municipal: “No se contempla a medio plazo, porque la ciudad está en fase de hacer un esfuerzo para atraer turismo”, concluye el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol.

Un poco más al sur, en las dos principales localidades del Garraf, tampoco tienen previsto aplicar la tasa municipal. La alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, sostiene que prefieren “esperar para ver cómo afectan los cambios en la normativa catalana”; y el alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, razona la postura municipal en relación a los “pocos hoteles” que hay en la ciudad. Municipios turísticos del Maresme consultados aseguran estar estudiando la posible aplicación del recargo municipal sobre la tasa turística, aunque todavía no garantizan una decisión. Son ejemplo de ello Santa Susanna, Lloret, Callella, Pineda o Malgrat de Mar.