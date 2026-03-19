Grandes grupos empresariales se disputan el contrato millonario de limpieza del metro de Barcelona para los próximos cinco años. Hasta ocho propuestas se han presentado a una licitación que asciende a 188 millones de euros para desarrollar el servicio de limpieza de las nueve líneas de metro, y que incluye tanto las estaciones, como los trenes y las dependencias del suburbano, así como el funicular, el teleférico de Montjuïc y el Tramvia Blau.

Vuelven a optar las dos concesionarias que actualmente prestan el servicio. Se trata de la catalana dedicada a servicios especializados de limpieza y mantenimiento Multiserveis Ndavant; así como la Unión Temporal de Empresas Ingesan-Adelte, que integran los dos grandes grupos OHLA y Adelte, que también concursan para la renovación.

Seis lotes

A ellas se suman seis más, que presentarán batalla en una licitación que parte de un presupuesto 45 millones superior al desarrollado entre 2021 y 2026.

Se trata de Acciona, que se presenta con una unión temporal de empresas creada adhoc, Bcn Limpieza Metro Barcelona, integrada por dos de sus filiales especializadas en servicios urbanos; y Comsa a través de una UTE que asocia su división de servicios de limpieza, conserjería y jardinería con Vectalia Rail. También optan a la adjudicación Ilunion, Serveo, Optima Facility Services y Eleroc.

El concurso se ha dividido en seis lotes y la mayoría de las empresas licitantes optan a todos ellos. La excepción es Ilunion, perteneciente al Grupo Social ONCE, que solo se ha presentado a tres lotes, correspondientes a las líneas de metro L1, L4 , L11, y L9 y L10.

Contrato ampliado

El futuro contrato, licitado por Ferrocarril Metropolità de Barcelona -empresa integrada en Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)- se extiende hasta junio de 2031 y prevé la contratación de 800 personas. En el anterior, se subrogaron 666 empleados. En este caso, el servicio de limpieza se extenderá a las tres nuevas estaciones de la L9 que prevé abrir en 2028.

El aumento de usuarios del metro -con más de 1,6 millones de viajeros al día- "hace necesario ampliar el número de efectivos y horas dedicadas a la limpieza", según TMB, que cifra en más de un millón de horas al año el tiempo que sumará toda la prestación del servicio. Los trabajos de limpieza se realizan cada día, especialmente en horario nocturno.

La nueva licitación prevé asimismo aumentar de 125 a 156 las máquinas fregadoras, que permiten reducir en un 80% el consumo de agua, a la vez que obliga a la adjudicataria a realizar la limpieza integral de cada tren -interior y exterior- semestralmente, cuando actualmente se realiza una vez al año.