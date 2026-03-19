Fiebre de gangas y una larga cola inauguran la primera tienda en Barcelona del outlet de grandes marcas TK Maxx

El estreno este jueves de la primera tienda en Barcelona de TK Maxx ha logrado una afluencia a la altura de la expectación generada. Una vistosa cola en la entrada y compradores de mediana edad ávidos de grandes descuentos han protagonizado la apertura del local de esta cadena británica de moda y artículos para el hogar a precios reducidos.

Con este espacio, el grupo TJX Companies entra por primera vez en el mercado español, donde prevé expandirse los próximos años. El lugar elegido ha sido el centro comercial Diagonal Mar de Barcelona, en el distrito de Sant Martí, donde también hay multinacionales de producto asequible como Primark o Decathlon.

El 'outlet' dispone de más de 2.100 metros cuadrados, según anunció la marca en diciembre, y ocupa uno de los locales más grandes del centro comercial barcelonés. TK Maxx inauguró su primera tienda se inauguró en Reino Unido en 1994 y en tres décadas ha logrado abrir unos 740 establecimientos en el mundo.

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TK Maxx centra su catálogo en artículos de distintas marcas de moda femenina, masculina e infantil, así como calzado, bolsos, productos de belleza y artículos para la casa. Su posicionamiento diferencial son los precios reducidos y el estoc fuera de temporada, estrategia con la que promete descuentos de hasta el 60% sobre el precio recomendado y una gran rotación de producto para que haya novedades constantes que propicien visitas recurrentes de la clientela más fiel.