El control con IA de los semáforos de Barcelona podría reducir un 9,5% el tiempo de viaje

Barcelona tiene más de 40.000 semáforos en 1.800 cruces que regulan la circulación de coches, autobuses, tranvías, bicis, patinetes y peatones. Todos funcionan de forma coordinada según una programación preestablecida, que varía dependiendo del momento del día: en hora punta los tiempos de verde y rojo son distintos que en otra franja, de noche o durante los fines de semana.

Pero, ¿qué pasaría si, en vez de contar con un programa preestablecido, se pudiera identificar a tiempo real cualquier situación en la vía pública y adaptar toda la coordinación semafórica? Una simulación que ha llevado a cabo la UPC en la calle Aragó, en el cruce con Aribau, indica que la aplicación de la IA permitiría reducir un 9,5% el tiempo global de viaje en hora punta. Concretamente, de 7 h a 9 h de la mañana de un día laborable, la optimización del sistema restaría un 14% el viaje en coche, un 13% en bici, un 6% andando y un 4% en autobús. La reducción de la congestión repercutiría a la vez en una disminución de la contaminación en la ciudad. Eso sí, la priorización de esta zona repercutiría en un aumento del 8% del tiempo de viaje en Aribau.

Prueba piloto

La tecnología ya existe, y para identificar y poner a prueba las mejores soluciones el Ayuntamiento ha lanzado una convocatoria para que las empresas que la desarrollan presenten sus propuestas. La iniciativa se enmarca en el Barcelona Innova Lab Mobility, que integran el Ayuntamiento y Fira de Barcelona, para aplicar innovación en la ciudad. Entre las que se presenten se elegirán dos, que a partir de finales de año deberán implantar en diversos cruces de la ciudad una prueba piloto. Deberán instalar sensores y sistemas de comunicación, y aplicar después la IA.

La prueba piloto permitirá ver cómo funciona la tecnología, dónde priorizar el despliegue y calcular la inversión necesaria.

Velocidad del bus

Hasta ahora, los semáforos se han centrado ante todo en regular el tráfico. Sin embargo, Barcelona destaca por ser una de las ciudades en el mundo donde conviven más modos distintos de desplazamiento. "Queremos priorizar el transporte público, los peatones y la movilidad sostenible", ha explicado este jueves la primera teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet.

Una de las intenciones sería "mejorar la velocidad comercial del autobús, que es uno de los retos que tenemos en nuestra red de bus urbana", ha incidido Bonet. También, ha añadido, "integrar mejor la presencia de peatones y bicicletas" y proteger "los modos de movilidad más frágiles".

En un primer paso, se prevé la implantación de una IA que elija y pueda cambiar el programa semafórico según cada situación a tiempo real, pudiendo elegir entre 15 o 30 distintos. Ya con la tecnología más avanzada, la IA podría generar al momento una fase semafórica completamente adaptada sin necesidad de disponer de planes preestablecidos.

Aplicación en la ciudad

Para ello será necesario sensorizar los cruces, de forma que puedan captarse datos en tiempo real de los flujos de vehículos, peatones, bicicletas y transporte público. El programa Barcelona Innova Lab Mobility destinará 200.000 euros a financiar las dos iniciativas seleccionadas, cubriendo un máximo del 80% del presupuesto de cada proyecto. Antes de verano se elegirán los diez mejores proyectos que se presenten y, en otoño, en el marco del salón Tomorrow Mobility de la feria Smart City, se anunciarán los dos ganadores. Este programa de innovación es "un legado de Fira más allá de la celebración del evento", ha destacado Joan Angulo, director de proyectos estratégicos de Fira de Barcelona. A finales de año empezará la aplicación de las pruebas piloto por un periodo de cuatro meses, tras lo que se recogerán las conclusiones. "Tendremos todo el aprendizaje y veremos cuáles son las soluciones que nos aportan y cómo podemos escalarlas a nivel de ciudad", ha indicado Bonet.