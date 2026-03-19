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Presencia local en Europa

Collboni viaja a Bruselas para inaugurar la oficina de Barcelona y presentar el Plan Barcelona Europa

Barcelona es la primera ciudad española en disponer de una oficina en Bruselas para defender los intereses de la ciudadanía ante las instituciones europeas

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Archivo - Exterior del Parlamento Europeo

Archivo - Exterior del Parlamento Europeo / EUROPA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, encabezará el próximo martes 24 de marzo una misión institucional en Bruselas para inaugurar la Representación de Barcelona ante la Unión Europea y presentar el Plan Barcelona Europa, el plan de acción municipal en la capital europea, han informado fuentes municipales este jueves. La comitiva contará también con la presencia de la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, y de la comisionada de Asuntos Europeos, Mar Jiménez.

Barcelona se convierte así en la primera ciudad española en disponer de una oficina propia en Bruselas. Según fuentes municipales, la representación tiene como finalidad principal defender los intereses de la ciudadanía de Barcelona ante las instituciones europeas. Durante la visita, Collboni se reunirá con la responsable de la oficina para iniciar formalmente su actividad, centrada en reforzar la presencia y capacidad de influencia de la capital catalana en las políticas europeas.

Por la tarde, el alcalde ofrecerá una conferencia pública sobre el rol de Barcelona en la Unión Europea, en la que presentará el Plan Barcelona Europa. Al acto asistirán representantes de instituciones europeas, partidos políticos y miembros de la sociedad civil catalana residentes en Bruselas o vinculados con la acción exterior de la ciudad.

Presencia de Barcelona en Europa

Según ha informado el consistorio, la misión del martes da continuidad a la actividad que el ayuntamiento ha mantenido en Bruselas durante el actual mandato. Hace un año, Collboni realizó su primera visita a la capital belga, reuniéndose con el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, y con la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Neta, Justa y Competitiva, Teresa Ribera. En esa ocasión, también participó en la presentación de la alianza de grandes ciudades europeas Mayors for Housing, liderada por Barcelona.

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Las mismas fuentes recuerdan que, en mayo del año pasado, el alcalde intervino como ponente en una sesión plenaria del Comité de las Regiones sobre vivienda asequible y, junto con otras ciudades de la alianza Mayors for Housing, mantuvo una segunda ronda de contactos con comisarios europeos para presentar el Plan de Acción Europeo para la Vivienda. En septiembre, Collboni se reunió además con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el marco de la misma alianza.

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