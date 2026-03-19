La policía traslada al mar la búsqueda de Jimmy, el joven estadounidense desaparecido en Barcelona

Continúa la investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición de James 'Jimmy' Gracey, el joven estadounidense de 20 años que desapareció la madrugada del pasado martes en Barcelona. Fuentes de los Mossos d'Esquadra han informado a este diario que este jueves por la mañana se ha activado su búsqueda en el mar, con el despliegue de las Unidades Acuátida y Subacuática, así como la Unidad de Drones.

Mientras, su familia, desde Elmhurst (Chicago), sigue haciendo llamamientos para recabar cualquier pista que ayude a encontrarlo. El caso está teniendo un gran seguimiento por parte de los medios de comunicación estadounidenses por las extrañas circunstancias en las que el joven, a quien sus familiares describen como alguien "muy responsable", dejó de dar señales de vida de un momento a otro.

James Paul Gracey, 'Jimmy', el joven estadounidense desapaercido en Barcelona / Therese Marren Gracey

Jimmy, estudiante de tercer año de contabilidad en la Universidad de Alabama y originario de Elmhurst, estaba aprovechando sus vacaciones de primavera para visitar a amigos que están estudiando en Europa. Después de hacer una parada en Ámsterdam, el joven había llegado a Barcelona el lunes por la mañana. Esa misma noche, salió de fiesta por la zona del Port Olímpic, concretamente a la discoteca Shoko. Según ha podido saber este diario, el amigo que lo acompañaba se fue a casa y Jimmy decidió quedarse en el local. La última vez que fue visto fue alrededor de las tres de la mañana en la discoteca. No volvió a dormir al Airbnb donde se alojaba, ni se ha vuelto a saber nada de él.

Ambiente nocturno en la zona del Port Olímpic, donde se encuentra la discoteca Shoko. / MANU MITRU / EPC

Fuentes policiales han detallado a este diario que, tras visionar las cámaras de seguridad de la discoteca, han podido constatar que Jimmy no salió solo del local. Iba acompañado, pero todavía se desconoce de quién. Los Mossos también han registrado el apartamento donde se alojaba el joven y han hablado con el amigo con el que salió de fiesta, en busca de pistas.

Según ha podido saber este diario, una de las líneas de investigación se centra ahora en el mar, y las Unidades Acuática y Subacuática de los Mossos tratan de confirmar o descartar la hipótesis de que el joven pudiera haberse adentrado en el agua aquella madrugada, dado que la zona de discotecas en la que salió de fiesta se encuentra, precisamente, frente a la playa.

Imagen de archivo de la Unidad Acuática de los Mossos / MOSSOS

La discoteca de Shoko en Barcelona

Comunicado de la familia

Por su parte, la madre de Jimmy, Therese Marren Gracey, ha asegurado en redes sociales que la policía catalana tiene el teléfono móvil del chico y que no saben cómo ha llegado a sus manos, una información que, por ahora, los Mossos d'Esquadra no confirman.

El caso está teniendo un gran seguimiento mediático en los medios estadounidenses. Miembros de su familia han declarado a diversos canales, como la NBC o la CBS, que están "desesperados" y definen al joven como un chico "responsable", y señalan que no es típico de él que esté tanto tiempo sin contactar con nadie. Añaden que ahora solo quieren "difundir la noticia, compartir su foto y suplicar que cualquiera que lo haya visto la otra noche o se haya cruzado con él y tenga miedo de hablar porque estaba haciendo algo que no debía, por favor dé un paso al frente”.

La familia Gracey ha detallado que el joven salió aquella noche vestido con una camiseta blanca, pantalones oscuros y una cadena dorada con una cruz.

También han hecho público el siguiente comunicado para pedir ayuda:

"Nuestra familia está profundamente preocupada por James “Jimmy” Gracey, quien está desaparecido en Barcelona desde las primeras horas de la mañana del 17 de marzo.

Jimmy es un estudiante de 20 años de la Universidad de Alabama que estaba visitando a amigos en el extranjero durante las vacaciones de primavera. Fue visto por última vez alrededor de las 3:00 a. m. (hora central europea) en la discoteca Shoko, en la zona del Port Olímpic. Vestía una camiseta blanca, pantalones oscuros (probablemente tipo jogger) y una cadena dorada con una cruz con pedrería. Mide aproximadamente 1,85 m y pesa unos 79 kilos.

Pedimos a cualquiera que haya visto a Jimmy o tenga cualquier información —por pequeña que sea— que se ponga en contacto al 224.505.3886.

Jimmy es un hijo y hermano amable, responsable y muy dedicado. Es completamente fuera de lo normal que no se comunique con su familia y amigos.

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Estamos trabajando estrechamente con las autoridades locales y estamos enormemente agradecidos por el apoyo que hemos recibido. Les pedimos que mantengan a Jimmy en sus pensamientos mientras seguimos haciendo todo lo posible para traerlo de vuelta a casa sano y salvo".