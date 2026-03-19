Adif vacía el parking y valla el perímetro para el derribo inminente de la antigua estación centenaria de La Sagrera

La antigua estación centenaria de La Sagrera se convertirá muy pronto en una montaña de escombros. Sentenciada por el plan urbanístico de todo el entorno de la nueva estación de alta velocidad, se están realizando los trabajos previos para su derribo.

Una grúa de la Guardia Urbana se ha encargado en las últimas horas de llevarse los vehículos aparcados justo delante del edificio, después de que el lunes una indicación informara de la prohibición de estacionar en el recinto a partir del miércoles. Una vez desalojados los coches, se ha vallado todo el perímetro como medida de precaución para que la ruina no salte más allá de la barrera de seguridad.

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Cristales de las ventanas

Los operarios también han trabajado en la extracción de los restos de fibrocemento del interior de la antigua construcción. Los trabajadores de Adif que ocupaban las dependencias, desde donde se dirigían las obras de La Sagrera, ya abandonaron el edificio en diciembre, pocos días antes de Navidad. Entonces se procedió a su vaciado y al tapiado de la puerta y las ventanas de la planta baja. Pero en los últimos días se ha vuelto a entrar, también para extraer los cristales de las ventanas, otro de los pasos previos y necesarios antes de la demolición.

Buena parte de los vecinos del barrio saben que se trata de las últimas horas del edificio de la estación. Así lo constatan al pasar por delante, cuando la contemplan con mayor atención a la habitual, como para despedirse. Ha formado parte de su paisaje durante más de un siglo. El edificio se alzó entre 1918 y 1922 en la calle Baixada de la Sagrera para convertirse en el centro de recepción y emisión de la pequeña paquetería de Barcelona, que viajaba entonces en tren. En 1990 se puso fin a esta actividad, y en los últimos años albergaba las oficinas de Adif.

Inicio de los trabajos para el derribo estación centenaria de mercancías de La Sagrera. / Zowy Voeten / EPC

Recibo de paquetería

Antiguamente los paquetes que llegaban a Barcelona se descargaban en los andenes de las estaciones de la ciudad. Hasta que se construyó esta estación para centralizar toda la paquetería, con una veintena de vías y el edificio en el que se clasificaban los envíos que entraban y salían para su distribución. "Gracias a su ubicación en este punto de la ciudad, hoy puede elevarse la gran estación de La Sagrega", remarca Joan Carles Salmeron, el director del centro de estudios del transporte CET Términus, que lamenta que no se mantenga el edificio histórico.

"El último"

Las entidades en defensa del patrimonio ferroviario se han movilizado en las últimas semanas para intentar evitar el derribo. La asociación Promoció del Transport Públic (PTP) y CET Términus indican que otras similares se han conservado, como la antigua estación de Zaragoza-Delicias y la de Atocha, que albergan hoy centros de control de Adif. También la centenaria Estació del Nord de València se ha transformado en un centro de trabajo de la responsable de la infraestructura. Los historiadores y las entidades han alertado de una pérdida “irreparable” por el derribo de estaciones de tren centenarias en Catalunya y subrayan que el de la Sagrera "debe ser el último".

Precisamente, este edificio figura desde 2015 en el Inventario de Bienes Ferroviarios de Interés Histórico, que se elabora por encargo de la Agència Catalana de Patrimoni Cultural, bajo la supervisión del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNATEC).

Los vecinos contemplan el edificio en sus últimos días antes del derribo. / Zowy Voeten / EPC

Competencia del Estado

El Departament de Cultura de la Generalitat ha indicado a EL PERIÓDICO que ha recibido "solicitudes de protección de estaciones de tren como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), pero dado que son propiedad de ADIF y además son inmuebles adscritos al servicio público, la competencia para su protección como BCIN corresponde a la administración del estado y no al Departament de Cultura". A pesar de ello, destaca que el MNATEC, adscrito a Cultura, ha liderado la catalogación de diversos elementos. Todos ellos son trenes antiguos, mientras que se ha protegido con esta catalogación ninguna estación, como reclaman los expertos en patrimonio ferroviario.

Vecinos cansados

No obstante, la Associació de Veïns La Sagrera no ha defendido la conservación del edificio. "En el barrio llevamos 30 años con el proceso de transformación de La Sagrera. Hace ya dos décadas nos dijeron que era más caro rehabilitar el edificio que derribarlo", explica el portavoz de la entidad, Olaguer Méndez. "Ahora no estamos dispuestos a admitir más retrasos. Estamos muy cansados, vivimos de forma permanente bajo una nube de polvo, aguantando estas obras", señala.

El desnivel

Los vecinos han ambicionado un proyecto que eliminara el desnivel que presenta de la zona para habilitar un parque. "La nueva calle Jordi Sabaté i Pi que se construirá quedará a un nivel superior a la antigua estación, y mantenerla supondría convertir el parque en un terraplén inclinado a 45 grados. Después de 110 años con el foso ferroviario nos merecemos algo mejor", afirma Méndez. Para todo el entorno, el plan urbanístico que ha trazado Barcelona Sagrera Alta Velocidad (BSAV) proyecta 11.000 pisos, que supondrán la llegada de 40.000 nuevos vecinos al barrio.