El 23% de las quejas al Síndic de Greuges de Barcelona son por la atención de la administración

El derecho a la buena administración -a ser tratado con respeto y eficiencia por los servicios públicos- es el más afectado en las 1.623 quejas que recibió la Sindicatura de Greuges de Barcelona durante 2025, con hasta un 23 %, según el informe anual de la defensoría.

El documento, presentado este jueves por el síndic, David Bondia, en el Centre Cívic de Drassanes de Barcelona, recoge las 3.264 intervenciones llevadas a cabo durante el último año, entre quejas, consultas, actuaciones de oficio, informes y visitas a barrios.

Estas actuaciones se tradujeron en 374 resoluciones y 470 pronunciamientos dirigidos al ayuntamiento, de los que el 72 % fueron aceptados total o parcialmente por el consistorio.

Según el informe, otros de los derechos más afectados por las quejas ciudadanas fueron los servicios de protección social (12 %), la movilidad (10,1 %) y el derecho al descanso (10 %).

Aunque la Sindicatura recibió 322 quejas sobre una misma situación relativa al derecho a la igualdad y la diversidad, no se incluye porque todas se resolvieron mediante una misma resolución, ha apuntado Bondia.

Aparte de los datos, la Sindicatura ha propuesto diez medidas al Ayuntamiento de Barcelona, entre ellas transformar el abordaje del sinhogarismo con un modelo "más amplio y colaborativo" que supere la lógica de emergencia.

"No es un abordaje solo de servicios sociales, sino transversal, también de la vivienda", ha asegurado el síndic al respecto.

También han pedido reorganizar el funcionamiento administrativo y eliminar la cita previa obligatoria en los servicios municipales, que se implantó por motivos de seguridad durante la pandemia.

Mejorar la calidad democrática de la participación ciudadana a favor de su derecho de influir en la toma de decisiones públicas es otra de las propuestas.

Asimismo, plantean reforzar el uso institucional y social del catalán y garantizar el descanso vecinal frente a las terrazas.

"Hay muchas quejas sobre esta temática, sobre las molestias de ruido y los horarios. Hay que buscar equilibrios entre la economía y el derecho al descanso de los vecinos", ha indicado Bondia.

El informe destaca además la mediación de la Sindicatura en el caso de la Casa Orsola, que permitió una adquisición conjunta del edificio con participación municipal y social, frenó los desahucios y facilitó la conversión de las viviendas en alquileres asequibles.

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"Creemos firmemente en el papel de la mediación", ha señalado el síndic en este sentido.