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Al amanecer

Espectaculares imágenes de la Sagrada Família emergiendo sobre un mar de nubes en Barcelona

La cruz de la Sagrada Família, ya sin parte de los andamios, comienza a redibujar la silueta de Barcelona

GRÁFICOS | Así es la cruz tridimensional que ya corona la Sagrada Família y su altura comparada con otros edificios

La Sagrada Família flota entre las nubes

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La Sagrada Família flota entre las nubes / ALFONS PUERTAS / OBSERVATORI FABRA / RACAB

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Barcelona
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Barcelona ha amanecido este miércoles con una imagen poco habitual y de gran belleza: la Sagrada Família sobresaliendo entre un denso mar de nubes bajas que cubría buena parte de la ciudad. Las fotografías, captadas por el meteorólogo Alfons Puertas desde el Observatorio Fabra, muestran el templo como si flotara sobre un mar blanco.

A primera hora de la mañana, desde Collserola se ha podido contemplar cómo los estratos bajos (nubes típicas de situaciones de estabilidad atmosférica) se extendían por el llano de la capital catalana, cubriendo calles y edificios. Este fenómeno, conocido como “mar de nubes”, se produce cuando una capa de aire frío y húmedo queda atrapada cerca del suelo, mientras que en niveles superiores el aire es más cálido. Esta inversión térmica favorece la formación de nubes bajas que permanecen estancadas, especialmente en zonas costeras como Barcelona, y es la que ha dejado esta espectacular vista.

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La estampa de la Sagrada Família llega, además, poco después de que el templo haya alcanzado su altura máxima con la culminación de la Torre de Jesús, la más alta de todas, coronada por una gran cruz tridimensional. Precisamente esa cruz es la que este miércoles ha acaparado el protagonismo, emergiendo entre las nubes en una escena digna de postal de la que es ya la iglesia más alta del mundo.

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