Barcelona inyectará cemento bajo la Ronda Litoral para frenar filtraciones de agua a la altura del Port Vell

La Ronda Litoral de Barcelona soporta diariamente el peso de unos 87.000 vehículos. Pero, bajo el intenso tráfico, el terreno que sostiene la vía presenta unas deficiencias que podrían afectar a su estabilidad. Los cimientos de la B-10, a su paso por el Moll de la Fusta, sufren filtraciones de agua constantes que podrían convertirse en un problema en el futuro si las administraciones no intervienen. Según informes técnicos consultados por este diario, las lesiones detectadas por ahora son "superficiales", aunque "no se descartan mayores daños estructurales en profundidad". Ante esta situación, y para reforzar el subsuelo, este tramo de la vía se someterá a dos meses de obras.

El Ayuntamiento de Barcelona ha sacado a licitación la dirección de los trabajos, a través de la empresa pública Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA). El encargo tiene un presupuesto inicial de 690.000 euros y las empresas interesadas han podido presentar sus ofertas hasta este martes.

30 años junto al mar

Esta infraestructura comenzó a tomar forma a principios de los años 80, y su construcción se aceleró con los preparativos de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en paralelo a la gran transformación del frente marítimo de la capital catalana. Pero esa misma proximidad con el mar, la que da nombre a esta Ronda, también tiene un precio: la presión del agua va degradando el terreno y, con el paso de los años y la presión del tráfico, su resistencia va disminuyendo y el material pasa a ser más blando y deforme. De hecho, el informe técnico municipal consultado por EL PERIÓDICO indica que el material del subsuelo puede llegar a convertirse en “pseudo-líquido o viscoso” bajo el paso continuo de vehículos, y señala "importantes deficiencias comprobadas de capacidad de carga" del pavimento.

Concretamente, los defectos se han detectado en siete puntos situados en la zona de la junta que une el túnel de Colón y el túnel del Moll de la Fusta, que se construyeron en momentos distintos: el primero, entre 1989 y 1990, y el segundo, en 1991. El informe técnico alerta que aquí el suelo, en el punto kilométrico 10.838, "presenta una compacidad muy floja, capacidad deficiente y estabilidad no garantizada", que podría llegar a comprometer la seguridad de la vía.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Las obras se levarán a cabo en la B-10 a su paso por el Moll de la Fusta

Según el documento, estas patologías podrían ser consecuencia de "vicios ocultos de la construcción original" preolímpica, combinados con la respuesta insuficiente del terreno ante el peso del tráfico. Fuentes municipales emmarcan las deficiencias detectadas en las "infiltraciones frecuentes" de agua habituales en este tramo de ciudad tan cercano a Port Vell.

El Moll de la Fusta / Ferran Nadeu / EPC

Inyecciones de cemento

Para reforzar este tramo, se llevarán a cabo unas obras de carácter extraordinario que consistirán en inyectar cemento bajo la losa, para así rellenar huecos y mejorar la capacidad de resistencia de la estructura. De esta manera, también se busca prevenir problemas mayores en el futuro y alargar la vida útil de la Ronda Litoral.

Igualmente, y aunque por ahora solo se actuará sobre este tramo junto al Port Vell, los informes afirman que es "previsible que en el futuro aparezcan nuevas lesiones, en otras localizaciones, de similares características" en la B-10. No obstante, también admiten que poner patas arriba toda la Ronda Litoral para resolver el problema de raíz no sería viable, así que los técnicos proponen ir haciendo actuaciones quirúrgicas cuando sea necesario, como en este caso.

Así lo explica el documento: "Una actuación general sobre la infraestructura con la finalidad de dotar a ésta de unas garantías adecuadas de funcionamiento durante el resto de vida útil de la infraestructura se considera que conllevaría unos costes tanto económicos como operativos no asumibles, por lo que se aconseja la elaboración de unas actuaciones puntuales 'paliativas'".

Moll de la Fusta. / JORDI OTIX / EPC

Calendario y afectaciones

Portavoces del consistorio aseguran que, por ahora, no hay fecha concreta para el inicio de los trabajos, ni detalles sobre cómo afectará al tráfico. Primero se adjudicarán y, después, se definirá cómo y cuándo se llevarán a cabo. Normalmente, este tipo de intervenciones se realizan en horario nocturno y/o en vacaciones para minimizar las molestias en la circulación, aunque en este caso todavía no se ha confirmado si se seguirá este mismo criterio.

La Ronda Litoral se encamina a cumplir cuatro décadas en funcionamiento mientras cada día soporta un volumen de tráfico muy elevado. De hecho, se podría decir que funciona prácticamente al límite de su capacidad, con atascos que ya forman parte de su ADN. Con estos trabajos, se pretende alargar la vida de esta infraestructura preolímpica y garantizar la seguridad de las decenas de miles de conductores que la transitan a diario.