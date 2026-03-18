Sant Jordi inédito en el centro de Barcelona: las paradas de libros y rosas de la Rambla se mudarán al Portal de l'Àngel y la Catedral

La Rambla se ha consolidado como una de las arterias principales de la gran fiesta de Sant Jordi en Barcelona, pero este año tendrá que hacer un paréntesis por que la actual fase de obras de reurbanización del eje hacen imposible la venta o difusión de libros y rosas entre zanjas y excavadoras. La mudanza será cercana, al corazón del Gòtic, creando un nuevo recorrido que este año excepcionalmente coserá la plaza de Catalunya con la avenida de la Catedral.

En las últimas diadas, el epicentro de la celebración era el eje vertical formado por la 'superilla literaria' del paseo de Gràcia y la Rambla, que ha atraído a decenas de miles de personas en un circuito que iba de la Diagonal hasta el mar. Pero aunque la turística arteria de Ciutat Vella tenga un papel icónico en la fiesta, este año era imposible el encaje con las obras. En 2025 sí fue viable mantener los puestos (tanto de entidades e instituciones, como de vendedores profesionales de flores y de libros) porque solo una parte del vial estaba patas arriba y ese día se suspendieron los trabajos.

Este 23 de abril, para paliar la ausencia total de paradas, la entidad Amics de la Rambla ultima algún tipo de "acto simbólico" para recordar que en 2027 la Rambla ya habrá completado su transformación y espera acoger "su mejor edición de Sant Jordi". Aunque a pie de calle no es posible ofrecer actividad este abril, sí confían en mantener el tradicional desayuno de escritores que se celebra en el Palau de la Virreina, sede del Institut de Cultura.

Marabunta de visitantes a la Rambla, en Sant Jordi 2025. / Jordi Otix / EPC

Fuentes del distrito de Ciutat Vella señalan que en breve se producirá por fin el traslado temporal de las floristas de la Rambla a la plaza de Catalunya, donde se están haciendo los últimos ajustes de instalaciones y técnicos. Esa mudanza será especialmente visible y hará también inédito el Sant Jordi 2026. Supondrá el punto de partida del nuevo itinerario festivo y literario del día, comenzando por la acera sur de la plaza. Los puestos de venta y de difusión de la cultura a cargo de distintas entidades se desplegarán hasta el Portal de l'Àngel y bajarán por este eje comercial -incluida la plazoleta de Pi i Sunyer- hasta llegar a la plaza de la Catedral.

El distrito precisa que la oferta en el paseo Lluís Companys será la habitual de otras ediciones, sin cambios. Este otro escenario de la diada, con gran éxito de público gracias a la presencia de espacios especializados en cómics, se consolidará un año más como un imán para los jóvenes lectores.

Abre el periodo de solicitudes

Los interesados en contar con un puesto en el nuevo eje están cursando las correspondientes peticiones. La presentación de solicitudes de puestos para comercios de flores y libros, entidades y asociaciones habilitadas se abrió el 25 de febrero y se prolonga hasta el 10 de abril, a las 15.00 horas. En paralelo, el periodo de solicitudes de puestos para el público general (que no puede ubicarse en el eje del Gòtic) va del 11 de marzo al 10 de abril.

El ayuntamiento gestiona las peticiones de comerciantes que quieren contar con un puesto delante de su negocio (a lo largo y ancho de la ciudad), pero en el caso de profesionales del libro y la rosa, la solicitud se cursa a través de Cambra del Llibre de Catalunya o de los gremios de libreros, de editores y de floristas de Catalunya. En el caso del barrio Gòtic, al tratarse de un nuevo emplazamiento, el distrito trabaja para dar cabida al máximo de profesionales que quieran ubicarse en la zona o que antes hubieran tenido presencia en la Rambla. El Gremi de Llibreters dará datos del volumen de peticiones y de las novedades unos días antes de Sant Jordi.

Los puestos de profesionales también tomarán, como es habitual, otros ejes representativos de cada distrito: la plaza de la Universitat, la Rambla Catalunya, el paseo de Gràcia y el de Sant Joan, en el Eixample; Gran de Gràcia (entre Sèneca y Rambla del Prat) y plaza de la Vila de Gràcia, en Gràcia; la plaza de Sarrià, en Sarrià-Sant Gervasi; o la plaza Orfila, la plaza del Comerç y la calle Segre, en Sant Andreu, entre otros ejemplos.