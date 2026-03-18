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Mossos investigando

Buscan en Barcelona a Jimmy Gracey, un estudiante estadounidense desaparecido tras una noche en la Vila Olímpica

La policía catalana detalla que el joven, de 20 años, fue visto por última vez la madrugada del pasado martes

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James Paul Gracey, 'Jimmy', el joven estadounidense desapaercido en Barcelona

James Paul Gracey, 'Jimmy', el joven estadounidense desapaercido en Barcelona / Therese Marren Gracey

Gisela Macedo

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Barcelona
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Jimmy, un joven estadounidense de 20 años, desapareció en Barcelona la madrugada del pasado martes, 17 de marzo. Desde Elmhurst (Illinois), su familia ha lanzado un llamamiento desesperado a través de redes sociales y medios locales para dar con su paradero. Los Mossos d’Esquadra han confirmado a este diario que han abierto una investigación para localizarlo.

Fuentes de la policía catalana han explicado a EL PERIÓDICO que han recibido la denuncia por desaparición y que el joven fue visto por última vez sobre las tres de la madrugada del 17 de marzo en la zona de la Vila Olímpica. Por ahora, los Mossos no han difundido ninguna imagen ni llamamiento a la colaboración ciudadana, un recurso que utilizan normalmente cuando las primeras gestiones de la policía no dan resultado.

Medios estadounidenses consultados por este diario detallan que James Paul Gracey, más conocido como Jimmy, es un estudiante de la Universidad de Alabama y natural de Elmhurst, una ciudad cercana a Chicago. Según las mismas fuentes, se encontraba en Barcelona visitando a unos amigos, durante las vacaciones universitarias de primavera o 'spring break'.

Por su parte, familia y amigos de Jimmy han difundido una descripción del joven por si alguien lo encuentra: mide aproximadamente 1,85 metros, pesa 79 kilos y vestía una camisa blanca, pantalones oscuros y llevaba un colgante dorado con una cruz.

James Paul Gracey, 'Jimmy', el joven estadounidense desapaercido en Barcelona

James Paul Gracey, 'Jimmy', el joven estadounidense desapaercido en Barcelona / Therese Marren Gracey

Visto de fiesta en la Vila Olímpica

Según NBC Chicago, Jimmy estaba en la discoteca Shôko de la Vila Olímpica cuando un amigo suyo se marchó y él se quedó en el local de fiesta. No obstante, el joven no volvió al 'bed and breakfast' donde se alojaba, y nadie ha vuelto a saber de él.

El joven había salido de fiesta en la zona del frente marítimo

Su madre, Therese Marren Gracey, ha pedido ayuda en redes sociales y asegura que la policía catalana podría tener el teléfono móvil de su hijo. Preguntados por este asunto, los Mossos no han confirmado ni desmentido esta información, ni han dado más detalles sobre las líneas de investigación o posibles indicios de criminalidad.

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Asimismo, desde la Universidad de Alabama han declarado a los medios estadounidenses que están en contacto con la familia para darles apoyo. Aunque recuerdan que se trataba de un viaje fuera del ámbito académico, aseguran que “el personal de la universidad está en comunicación con la familia para ofrecer asistencia en todo lo posible”.

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