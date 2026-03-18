Una incidencia en la L2 del metro de Barcelona deja seis estaciones sin servicio en hora punta

Una incidencia ha dejado la línea L2 del metro de Barcelona fuera de servicio entre las estaciones de Sagrada Família y La Pau este miércoles desde primera hora. El tramo no ha podido iniciar las operaciones como es habitual a las 5.00 h.

TMB ha habilitado un bus lanzadera especial para realizar el recorrido entre Sagrada Família y La Pau, una parte del cual también lleva a cabo la línea H10 de bus.

Enclavamiento en El Clot

TMB informa que se trata de una avería en el enclavamiento en la estación del Clot, el sistema que permite la comunicación entre el tren y la vía.

Los técnicos se encuentran trabajando en la incidencia y por el momento no hay previsión de cuándo se podrá restablecer el servicio.

Desde primera hora

Concretamente ha quedado afectado el tramo entre Sagrada Família, Encants, Clot, Bac de Roda, Sant Martí y La Pau.

TMB ha confirmado que los convoyes siguen circulando en ambos extremos de la red: la línea sí funciona entre las estaciones de Sagrada Família y Paral·lel, y desde La Pau hasta Badalona Pompeu Fabra.

En cambio, las estaciones de Encants, Clot, Bac de Roda y Sant Martí han cerrado, lo que está provocando confusión entre los usuarios del metro.

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Desde las 5.00 h

Los problemas han empezado a las 5.00 h, cuando aún pocas personas acuden a las estaciones. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando la mañana se ha complicado la situación, con personas que han acudido a su estación habitual para sus desplazamientos diarios. TMB ha informado a través de su aplicación y por las redes de la afectación del servicio. La megafonía de las estaciones y las pantallas también indican que el tramo central de la L2 ha quedado interrumpido.