Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Presupuestos GeneralitatNegociación presupuestosGuerra IránIrlandaRonda LitoralCISHuelga profesoresMetro Barcelona L2Francisca CadenasRosalíaCopa ÁfricaCastilla y LeónMimosasPanricoSevillaNaranjo
instagramlinkedin

En la calle Verdi

Un incendio en una vivienda de Badalona provoca un herido crítico y otros dos menos graves

Los Bombers de la Generalitat han rescatado a dos de los afectados del interior del inmueble

Tres heridos en el incendio de un piso en la Rambla de Ponent de Tarragona

Parque de Bombers de la Generalitat en Badalona

Parque de Bombers de la Generalitat en Badalona / Ferran Nadeu

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer ha resultado herida crítica y tres personas más lo están en estado menos grave a causa del incendio que se ha declarado durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de Badalona.

Hacia las 7 de la mañana, los Bombers de la Generalitat informaban a través de sus redes sociales de la extinción de un incendio en un edificio de seis plantas en la calle Verdi de Badalona, en el que han trabajado siete dotaciones tras haber recibido el aviso sobre las 3:30 horas.

Ha quemado totalmente un piso de la segunda planta, pero también ha quedado afectada la planta inferior. Los bomberos han conseguido rescatar a dos personas del interior de la vivienda afectada, que han sido evacuadas.

Noticias relacionadas y más

En total, las cuatro ambulancias y el equipo conjunto movilizados del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atendido a cuatro personas. Una mujer, en estado crítico, ha sido trasladada al hospital de la Vall d'Hebron; un hombre con pronóstico menos grave, en el hospital municipal de Badalona y; por último, dos personas más (un hombre y una mujer) han sido dados de alta in situ.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Barcelona desencalla la construcción de una torre de 20 plantas junto a la plaza Espanya prevista desde 1987
  2. Quejas por el trazado del Maratón de Barcelona: 'Decenas de miles de personas encapsuladas durante toda la mañana de un domingo
  3. Tito Álvarez impulsa Panda Seguros, una aseguradora del taxi que se propone reducir a la mitad el coste de las pólizas
  4. Maratón de Barcelona 2026: horario, mapa y recorrido completo
  5. Desalojada la estación de metro de Collblanc por humo en plena hora punta
  6. Maratón de Barcelona 2026: cortes de tráfico, calles afectadas y cambios en transporte público el 15 de marzo
  7. Miles de vecinos viven 'sin servicios esenciales' en urbanizaciones sin legalizar: ni alcantarillado ni asfaltado en Olivella, Sant Cebrià o Corbera
  8. Barcelona da tres meses a Núñez i Navarro para retocar el plan que permita abrir la Casa Lleó i Morera al público

La Sagrada Família flota entre las nubes

Los Mossos atribuyen agresión sexual a las 'mimosas' que roban a ancianos tras la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

Los Mossos atribuyen agresión sexual a las 'mimosas' que roban a ancianos tras la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

La intrahistoria de la compra del Badalona Women: "Cuando llegan estas oportunidades, hay que aprovecharlas al máximo"

La intrahistoria de la compra del Badalona Women: "Cuando llegan estas oportunidades, hay que aprovecharlas al máximo"

Un incendio en una vivienda de Badalona provoca un herido crítico y otros dos menos graves

Un incendio en una vivienda de Badalona provoca un herido crítico y otros dos menos graves

Más de diez días sin agua ni baños en un instituto de Barcelona tras una grave inundación fecal

Directo | Cortadas la N-260 en La Seu d'Urgell (Lleida) y la C-59 en Moià (Barcelona) por la huelga de docentes

Directo | Cortadas la N-260 en La Seu d'Urgell (Lleida) y la C-59 en Moià (Barcelona) por la huelga de docentes

Una incidencia en la L2 del metro de Barcelona deja seis estaciones sin servicio en hora punta

Una incidencia en la L2 del metro de Barcelona deja seis estaciones sin servicio en hora punta

Una ciudad más verde para afrontar el cambio climático

Una ciudad más verde para afrontar el cambio climático