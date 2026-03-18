En la calle Verdi
Un incendio en una vivienda de Badalona provoca un herido crítico y otros dos menos graves
Los Bombers de la Generalitat han rescatado a dos de los afectados del interior del inmueble
Tres heridos en el incendio de un piso en la Rambla de Ponent de Tarragona
Una mujer ha resultado herida crítica y tres personas más lo están en estado menos grave a causa del incendio que se ha declarado durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de Badalona.
Hacia las 7 de la mañana, los Bombers de la Generalitat informaban a través de sus redes sociales de la extinción de un incendio en un edificio de seis plantas en la calle Verdi de Badalona, en el que han trabajado siete dotaciones tras haber recibido el aviso sobre las 3:30 horas.
Ha quemado totalmente un piso de la segunda planta, pero también ha quedado afectada la planta inferior. Los bomberos han conseguido rescatar a dos personas del interior de la vivienda afectada, que han sido evacuadas.
En total, las cuatro ambulancias y el equipo conjunto movilizados del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atendido a cuatro personas. Una mujer, en estado crítico, ha sido trasladada al hospital de la Vall d'Hebron; un hombre con pronóstico menos grave, en el hospital municipal de Badalona y; por último, dos personas más (un hombre y una mujer) han sido dados de alta in situ.
Suscríbete para seguir leyendo
- Barcelona desencalla la construcción de una torre de 20 plantas junto a la plaza Espanya prevista desde 1987
- Quejas por el trazado del Maratón de Barcelona: 'Decenas de miles de personas encapsuladas durante toda la mañana de un domingo
- Tito Álvarez impulsa Panda Seguros, una aseguradora del taxi que se propone reducir a la mitad el coste de las pólizas
- Maratón de Barcelona 2026: horario, mapa y recorrido completo
- Desalojada la estación de metro de Collblanc por humo en plena hora punta
- Maratón de Barcelona 2026: cortes de tráfico, calles afectadas y cambios en transporte público el 15 de marzo
- Miles de vecinos viven 'sin servicios esenciales' en urbanizaciones sin legalizar: ni alcantarillado ni asfaltado en Olivella, Sant Cebrià o Corbera
- Barcelona da tres meses a Núñez i Navarro para retocar el plan que permita abrir la Casa Lleó i Morera al público