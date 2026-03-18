Un incendio en una vivienda de Badalona provoca un herido crítico y otros dos menos graves

Una mujer ha resultado herida crítica y tres personas más lo están en estado menos grave a causa del incendio que se ha declarado durante la madrugada de este miércoles en una vivienda de Badalona.

Hacia las 7 de la mañana, los Bombers de la Generalitat informaban a través de sus redes sociales de la extinción de un incendio en un edificio de seis plantas en la calle Verdi de Badalona, en el que han trabajado siete dotaciones tras haber recibido el aviso sobre las 3:30 horas.

Ha quemado totalmente un piso de la segunda planta, pero también ha quedado afectada la planta inferior. Los bomberos han conseguido rescatar a dos personas del interior de la vivienda afectada, que han sido evacuadas.

En total, las cuatro ambulancias y el equipo conjunto movilizados del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atendido a cuatro personas. Una mujer, en estado crítico, ha sido trasladada al hospital de la Vall d'Hebron; un hombre con pronóstico menos grave, en el hospital municipal de Badalona y; por último, dos personas más (un hombre y una mujer) han sido dados de alta in situ.