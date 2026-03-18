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Suceso en investigación

El incendio de un bus en el barrio de La Sagrera de Barcelona se salda sin heridos

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Bus incendiado en La Sagrera.

Bus incendiado en La Sagrera.

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Un bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) se ha incendiado la mañana de este miércoles en la calle Berenguer de Palou, en el barrio de La Sagrera. Aunque no se ha producido ningún herido ni daños personales, las causas del fuego se investigan al haberse incendiado la parte trasera del vehículo.

Las dotaciones de Bombers movilizadas han logrado extinguir el fuego antes del mediodía. Las líneas de buses afectadas por el suceso han sido las siguientes: H8, el V29, el V31, el 34 i el 126.

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