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Sin heridos graves

Una fuga tóxica obliga a desalojar a unas 80 personas de la piscina de Rubí

Una mezcla accidental de productos químicos para el agua provoca mareos y vómitos entre algunos usuarios

CONTEXTO | Diez dotaciones de Bombers intervienen en un incendio en el exterior de una industria en Rubí

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

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Rubí
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Una fuga tóxica ha obligado a desalojar a unas 80 personas de la piscina municipal de Rubí (Vallès Occidental). La mezcla accidental de productos químicos para el agua ha provocado unos vapores tóxicos ante los que algunos usuarios han reaccionado con mareos o vómitos.

Entre los atendidos hay 25 menores, aunque fuentes de Bombers de la Generalitat descartan heridos graves y afectación alguna al exterior.

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Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) cuenta como afectado a un hombre mayor de edad, aunque sin afectaciones graves. Protecció Civil ha activado el plan de emergencias Procicat en fase de Prealerta. Paralelamente, el SEM se halla realizando un triaje preventivo.

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