Más de diez días sin agua ni baños en un instituto de Barcelona tras una grave inundación fecal

El instituto público de educación secundaria Joan Brossa, en el barrio del Guinardó de Barcelona, lleva 13 días sin agua corriente, sanitarios ni ascensor a causa de unas graves inundaciones en las instalaciones. Hace semanas hubo una fuga de aguas grises en el sótano del centro y la dirección pidió limpiar las canalizaciones. El jueves 5 de marzo, coincidiendo con una fuerte tromba de agua, se produjo una inundación de aguas fecales procedentes de las arquetas del patio, lo que obligó a evacuar el edificio por motivos de seguridad y salubridad. Desde el Consorcio de Educación de Barcelona admiten a la agencia ACN que los episodios recientes de lluvias han provocado un “atasco importante” en el colector, al tiempo que aseguran que trabajan “intensamente” para resolver la incidencia.

El Consorcio explica que, en los últimos días, se ha desplegado un dispositivo técnico para resolver la situación desde el interior del edificio, pero subraya que no ha sido posible desatascar el colector ni con equipos de bombeo de gran capacidad. En este sentido, desde la escuela explican que, a pesar de la limpieza y desinfección “inmediatas”, el viernes de madrugada se produjo una nueva inundación. Por ello, tanto la dirección como la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) reclaman al Consorcio soluciones definitivas.

Soluciones que pasan, según explica la administración, por intervenir “desde la vía pública” abriendo una zanja en la calle. Estos trabajos, asegura la misma fuente, ya se están preparando y coordinando con el Distrito y “requerirán aún algunos días más”. El Consorcio asegura que el centro y las familias han sido informados en todo momento de la situación.

La AFA y la dirección del centro denuncian, por su parte, que se trata de una situación grave que afecta a las instalaciones del centro y que ha alterado de manera significativa el funcionamiento normal de las clases, del comedor y de las actividades extraescolares. Familias y profesorado expresan una preocupación creciente ante el alcance de las incidencias y la falta de soluciones efectivas por parte del Consorcio de Educación de Barcelona.

Gran atasco del colector

La avería consiste en un gran colapso del colector general a causa de la acumulación de residuos procedentes de los cuatro centros educativos que conforman la manzana entre la calle Siurana, Thous y la avenida Mare de Déu de Montserrat, incluida la Escuela Oficial de Idiomas, que también se han visto afectados, y de sedimentos como piedras, barro y raíces que provienen del exterior. Una empresa especializada está trabajando intensamente para solucionarlo.

Mientras tanto, el alumnado y el profesorado deben conformarse con váteres químicos, llevar agua de casa y comer en un comedor que solo puede operar con platos, cubiertos y vasos de un solo uso, gel hidroalcohólico y garrafas de agua. Además, la inundación del foso del ascensor ha impedido su uso durante toda la semana, lo que perjudica al alumnado con movilidad reducida.

Instituto público de educación secundaria Joan Brossa, en Bareclona

Las incidencias afectan también a los alumnos que participan en las actividades extraescolares que se realizan en el centro, que no tienen acceso a los vestuarios ni al agua de los grifos.

El Consorcio afirma, en este aspecto, que se ha informado al centro de la posibilidad de hacer un uso “moderado y puntual” del agua corriente en baños y cocina. Por otra parte, el Consorcio también ha asegurado que “garantizará” el suministro de agua embotellada para profesorado y alumnado.

Problemas cronificados

La dirección de este instituto público lleva tiempo trasladando al Consorcio de Educación diversas quejas formales sobre el estado del edificio. Según afirman, las instalaciones del Instituto Joan Brossa son muy antiguas y requieren intervenciones estructurales importantes que no pueden suplirse con pequeñas tareas de mantenimiento.

Entre los problemas reiterados destacan la falta de impermeabilización de la cubierta, que provoca filtraciones y goteras recurrentes que obligan a inhabilitar algunas aulas cada vez que llueve; una fachada muy deteriorada; accesos al centro en mal estado que son peligrosos y afectan gravemente a personas con movilidad reducida; problemas críticos de climatización y ventilación debido a unas ventanas de difícil acceso y manipulación; y la degradación de los patios, las pistas deportivas y los vestuarios. De hecho, hay familias que han denunciado las condiciones de las pistas porque sus hijos se han lesionado en varias ocasiones.

La AFA lamenta que ninguna de estas demandas haya tenido respuesta efectiva y considera que la situación actual es la prueba de que el problema ha sido minimizado durante demasiado tiempo.

Las familias piden obras integrales

Ante la grave preocupación por la situación en la que se encuentran el alumnado y el profesorado, la AFA exige una actuación urgente y definitiva. “No se trata solo de reparar un atasco, es necesaria una intervención integral, planificada y con un calendario claro, que garantice que episodios como los actuales no se repetirán”. También reclaman recursos inmediatos y transparencia. Se pide al Consorcio que informe de forma clara del plan de actuación, del presupuesto asignado y de los plazos reales de ejecución de las obras.

Para dar más voz a sus reclamaciones, la AFA impulsará movilizaciones y acciones de visibilización para exigir la resolución del problema, sabiendo que la situación precaria del mantenimiento de los centros públicos es un problema ampliamente compartido, que a menudo acaban paliando las propias familias, arreglando los desperfectos que pueden. También consideran intolerable que escuelas e institutos se vean obligados a participar en iniciativas municipales como ‘Decidim Barcelona’, esperando obtener una subvención para arreglar desperfectos, cuando esto debería estar garantizado por la administración.

En este sentido, las familias del Joan Brossa proponen elaborar un mapa con todas las incidencias que sufren escuelas e institutos públicos de Barcelona para evidenciar la situación de los centros públicos de la ciudad y reclamar las mejoras necesarias.

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Según las familias y la dirección del instituto, el Consorcio les ha respondido que son un centro autónomo y deben gestionar ellos mismos las averías. Sin embargo, manifiestan que el centro no dispone de suficientes recursos económicos para afrontar obras de gran envergadura.