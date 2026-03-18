Las descabelladas ofertas que reciben negocios de la Boquería: "Preguntan por 3,5 millones de euros"

El Mercado de La Boquería, situado en plena La Rambla de Barcelona, es uno de los mercados más emblemáticos y visitados de la ciudad de Barcelona. Inaugurado en el siglo XIX, se ha convertido en un referente tanto para los vecinos como para los turistas que buscan productos frescos y gastronomía local. Sin embargo, el fuerte crecimiento del turismo en los últimos años ha transformado parte de su actividad comercial y ha incrementado el interés de inversores por adquirir algunas de sus paradas.

"El boom turístico que se puede observar está permitiendo que algunos paradistas reciban ofertas millonarias por sus negocios", empieza explicando el periodista de SER Catalunya. Según detalla, en algunos casos las propuestas alcanzan cifras muy elevadas para este tipo de establecimientos.

"Estamos hablando de 3,5 millones de euros por bares típicos de este mercado, o de ofertas de 500.000 por negocios como fruterías, charcuterías o paradas con productos orientados a los turistas. El mercat de la Boquería no sabe nada de los traspasos porque solo reciben una notificación, pero hay personas que se acercan a las paradas, parece que son clientes, y comentan al paradista que les compran el negocio, lo que hace que muchos de ellos acaben cediendo", cuenta.

El turismo ha aumentado

El aumento del turismo ha disparado el valor de algunos negocios situados dentro del recinto. Los puestos con mayor visibilidad o situados en pasillos muy transitados resultan especialmente atractivos para inversores interesados en abrir locales orientados a visitantes internacionales. Entre los establecimientos más cotizados se encuentran los bares y restaurantes. Algunos comerciantes explican que en la última década se han cerrado operaciones por cifras millonarias. "Por un bar muy grande se pagaron 5,5 millones de euros", señala Garriga en declaraciones a la SER, mientras que otros vendedores aseguran que hay bares que han cambiado de manos por alrededor de tres millones.

El mercado de la Boqueria de Barcelona restringirá a un máximo del 50% la venta de productos elaborados. Lo explica la teniente de alcalde de Mercats, Raquel Gil. En la foto, un puesto de frutas en el mercado de la Boqueria. / MANU MITRU / VÍDEO: NAZARET ROMERO / ACN

Los puestos que no están destinados a restauración suelen alcanzar precios más bajos, aunque igualmente elevados. Comerciantes del mercado explican que fruterías o charcuterías bien ubicadas pueden recibir ofertas que oscilan entre los 300.000 y los 700.000 euros, especialmente si se encuentran en zonas con gran afluencia de público.

Un intercambio de 'tú a tú'

Aun así, el proceso de compraventa suele producirse con bastante discreción. Muchas negociaciones se realizan directamente entre los propietarios de las paradas y los posibles inversores, sin que la dirección del mercado tenga conocimiento previo de los acuerdos.

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Solo cuando el Ayuntamiento aprueba el cambio de titularidad llega la notificación oficial que confirma que el puesto ha pasado a manos de un nuevo propietario.