Barcelona reactiva la reforma de la parte baja del Paral·lel para relanzarlo como escenario de grandes eventos

Hace más de una década que la reforma integral que Barcelona proyectó durante la alcaldía de Xavier Trias para recomponer la avenida del Paral·lel entre la plaza Espanya y las inmediaciones de la zona portuaria quedó en suspenso. Tras ejecutarse el tramo entre la calle Lleida y la ronda Sant Pau, el gobierno de Ada Colau frenó los proyectos de remodelación en los extremos del Paral·lel para tratar de consensuarlos con el tejido vecinal. El propósito quedó encallado y el ejecutivo de Jaume Collboni promete ahora desencallar la rehabilitación pendiente en la banda sur de la vía, entre la ronda Sant Pau y Drassanes, para completar otras obras ya previstas y en marcha en la arteria que, por antonomasia, la ciudad identifica con los teatros de variedades y los espectáculos.

Cabrá reparar en las obras que se emprendan en un cabo y otro del Paral·lel en los próximos años. En el extremo superior, el ayuntamiento ya anunció una operación con margen hasta 2035 para moderar el tráfico en la plaza de Espanya, haciendo que el anillo con la fuente central sea accesible al público, y rehacer los pabellones de la Fira, incluyendo la construcción de medio millar de pisos de protección oficial de alquiler y equipamientos como un ambulatorio, que se auguran para más allá de 2029. A su vez, el ejecutivo local se propone retomar la reforma de la parte baja del Paral·lel que quedó paralizada hace una década.

Así lo plasma en una medida de gobierno presentada este miércoles, a llevar a cabo entre este 2026 y 2028. En todo caso, queda por precisar cuándo se acabarán de renovar 700 metros de avenida que comparten los barrios del Raval y el Poble-sec. El calendario incluido en el programa municipal señala que la rehabilitación de la franja meridional del Paral·lel se pospone para 2028, justo cuando finalizará el reimpulso que el gobierno se compromete a dar a la vía para relanzarla como escaparate de grandes eventos públicos.

Otras tres actuaciones destacadas del plan también se aplazan para iniciarlas en dos años, ya en el próximo mandato y tras las elecciones municipales de 2027. Se trata de las reformas de la plazas Bella Dorita (la de El Molino) y la dels Ocellets, la reparación de las aceras del lado de la avenida correspondiente al Poble-sec y la transformación de la plaza de las Tres Xemeneies, que debe acompañar a la construcción de oficinas y el nuevo Centro de Coordinación Operativa de Emergencias de Barcelona (CECOR) en las antiguas instalaciones de Endesa. El gobierno municipal admite que, por el alcance que tendrán, se alargarán más allá de 2028, último año de la hoja de ruta anunciada.

Del Arnau a las Tres Xemeneies

Las 22 políticas que el ejecutivo ha reunido para confeccionar un plan para el Paral·lel suman una inversión prevista de 22 millones de euros, con 11,6 millones destinados a obra pública y 10,4 millones a promover el comercio de la zona y la actividad cultural y ciudadana. Algunas iniciativas ya son conocidas, como la recuperación del teatro Arnau -iniciada en mayo de 2025 para que reabra en 2027 y presupuestada en 10,17 millones- y la puesta al día de la plaza de las Tres Xemeneies, por al menos 2,7 millones que pagará el promotor de la reforma de la antigua planta, Conren Tramway.

"Se busca revitalizar la cultura y el valor comunitario del espacio, con sinergias económicas y sociales y mejorar la conexión urbana", indica la concejala de Sants-Montjuïc, Raquel Gil. Sobre la reforma del trecho sur del Paral·lel, la medida de gobierno anticipa que se concibe "un nuevo vial que permita una conexión de paso, como mínimo, del transporte público, taxis, VTC, peatones y bicicletas, entre la plaza de las Drassanes, el acceso a la ronda Litoral, el paseo de la Zona Franca y los barrios de la Marina del Prat Vermell y la Zona Franca”. A ello añade la “reurbanización de la plaza de las Drassanes”.

Además, el proyecto quiere “aumentar el verde en las aceras” de la avenida en el flanco del Poble-sec, “generando espacios de sombra” y con “áreas de descanso confortables y refrescantes”. También anticipa una renovación del alumbrado a lo largo de la avenida. La culminación de la remodelación "se ha intentado muchas veces, pero luego se tiraba atrás", recuerda Josep Guzmán, de la Coordinadora de Entidades del Poble-sec. "Esperamos que esta sea la definitiva", expresa.

Por otro lado, manifiesta que el Paral·lel dispondrá de una iluminación navideña más extensa que hasta ahora. El compromiso del ayuntamiento es asumir el coste que los pequeños negocios a duras penas podían afrontar y financiar la decoración. Se trata de una larga reclamación de los comerciantes de la zona, que se han quejado a menudo de que los adornos resultaban dispersos y nada acorde con la relevancia de la vía. "Es una ví principal de Barcelona, la tenemos que dinamizar comercialmente", defiende Manel Tort, presidente del eje comercial de Poble-sec-Paral·lel.

La ampliación de los ornamentos navideños enlaza con el objetivo que el ejecutivo se marca para hacer que la arteria albergue citas de gran formato. En ese sentido, plantea que “grandes eventos culturales de ciudad sucedan en el Paral·lel, como ya ocurre con la cabalgata de Reyes”. Como ejemplo, sugiere trasladar “ciertas actividades de la fiesta mayor de la Mercè y del festival Grec”.

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En todo caso, al Paral·lel no le faltan atractivos. Con teatros y salas de baile en su entorno, el ayuntamiento presume que goza de potencial para ser “una de las arterias más lúdicas y festivas de toda Europa”, según el ayuntamiento. Algunos de los equipamientos culturales son de titularidad municipal, como el futuro nuevo Arnau, que se sumará al Paral·lel 62 y el Molino, con su programación recortada a la espera de unas obras de insonorización. “Se pretende que esta actividad constituya una palanca de primer orden para que la avenida se convierta en uno de los ejes comerciales y culturales de referencia de Barcelona”, postula la hoja de ruta municipal.