Barcelona estudiará dotar un plan de choque para afrontar la subida de precios por la guerra de Oriente Medio

El Ayuntamiento de Barcelona estudiará dotar un plan de choque para aliviar el incremento de los costes a raíz de la guerra en Oriente Medio. Tres partidos de la oposición (Barcelona en Comú, ERC y Junts) han presentado proposiciones similares entre sí en la comisión municipal de Economía para que el consistorio contribuya a aligerar la subida de precios a vecinos, autónomos, comercios y empresas de la ciudad, que se han disparado desde el combustible a los alimentos y amenaza con escalar aún más. BComú y ERC han sumado el apoyo de PSC, Junts y el PP para sacar sus peticiones adelante, mientras que Vox se ha opuesto. Junts, que ha puesto en reclamar en una reducción fiscal del IVA al Estado, ha contado con el respaldo de ERC y PP, mientras que el PSC, los Comuns y Vox se han abstenido.

Constatado el consenso por la convulsa situación geopolítica que repercute en la economía a pequeña escala, el gobierno municipal del PSC ha anunciado que el alcalde, Jaume Collboni, se ha puesto en contacto con sindicatos y patronales para una próxima sesión monográfica de la mesa de diálogo social de Barcelona. Se convoca para abordar el impacto económico sobre la ciudad a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La teniente de alcalde Raquel Gil ha explicado que el consistorio está revisando su presupuesto “para tener el máximo margen de respuesta” para financiar medidas frente a las secuelas del conflicto abierto. Las arcas municipales atesoran unos 4.000 millones de euros para este año.

Gil no ha aventurado la cuantía que podría destinarse a ayudas extraordinarias ni si se vehicularían mediante subsidios, bonificaciones o reducciones fiscales. En todo caso, ha apuntado que el Ayuntamiento de Barcelona ha de poner de su parte para ser “parte de la respuesta” a la preocupación y ser “complementario” a los auxilios que procedan de otras administraciones.

Escudo económico y social

Con diferentes fórmulas y poniendo el acento en distintas medidas, los Comuns, ERC y Junts han abogado por un escudo económico y social de protección a la ciudadanía y el tejido económico. Barcelona en Comú ha reclamado que se redacte un plan en un mes ante el encarecimiento del coste de la vida, en especial de los precios energéticos, logísticos y alimentarios. La formación ha sugerido que el ayuntamiento cree un fondo extraordinario de 100 millones de euros para financiar medidas de protección social y apoyo a la economía local, prevenir situaciones de pobreza energética y líneas extraordinarias de apoyo a autónomos, tiendas de proximidad, mercados y actividades expuestas al aumento de las tarifas energéticas.

Por su parte, ERC ha propuesto un plan integral que analice riesgos sobre los flujos de inversión, el turismo, los congresos y los sectores estratégicos de la ciudad, así como las repercusiones sobre los servicios del consistorio. Los republicanos también han solicitado protección de pymes y autónomos y auxilios para familias y personas en situación de vulnerabilidad. También han llamado a acelerar la transición energética en los equipos municipales.

Junts ha instado al ejecutivo local a reclamar al Gobierno de España que el IVA de los suministros energéticos esenciales se reduzca un 5%, se elimine el gravamen del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica y reforme los requisitos del bono social eléctrico. Además, los nacionalistas han pedido al ayuntamiento que incremente las ayudas municipales para pagar el alquiler, que abone ayudas para costear suministros básicos, subvenciones al comercio de proximidad y estudiar la opción de implantar bonificaciones para el transporte público metropolitano. El PSC, los Comuns y ERC han reprochado contradicciones a Junts por defender un “escudo social” en Barcelona tras tumbar el paquete de medidas del Gobierno central con la misma denominación en el Congreso, incluida la moratoria sobre los desahucios en casos de vulnerabilidad.