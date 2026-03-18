Barcelona lanza un concurso público para la construcción de 625 viviendas de alquiler asequible

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha este miércoles un concurso público que saca a licitación cinco solares municipales para la construcción y gestión de 625 inmuebles en régimen de alquiler asequible en la ciudad. El concurso está abierto a todos los agentes implicados en la construcción de vivienda de la ciudad, tanto del sector privado como del ámbito de las entidades sin ánimo de lucro.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que cederán a las empresas o entidades ganadoras tres solares en derecho de superficie por un período de 75 años, prorrogables hasta 90 años, y dos solares en concesión demanial (de dominio público) por un período de 50 años, prorrogables hasta 75 años.

Las entidades y empresas ganadoras del concurso serán las encargadas de levantar las viviendas y de gestionar los alquileres, que serán asequibles y se adjudicarán entre las personas inscritas en el Registro de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona. De las cinco nuevas promociones, dos se ubicarán en el distrito de Sant Martí, dos en el distrito de Sants-Montjuïc y uno en el distrito de Sant Andreu.

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El Comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha asegurado que poner a disposición del sector privado y las entidades sin ánimo de lucro estos cinco solares "contribuye a implicar a todos los agentes y actores posibles en la construcción y gestión de la vivienda." "Hace falta incrementar la colaboración entre administraciones y diversificar al máximo las empresas y entidades implicadas en la construcción de vivienda", ha admitido.