Badalona impulsa un nuevo plan de vivienda pública para construir 300 pisos hasta 2030

El Ayuntamiento de Badalona impulsa un nuevo plan de vivienda, con la previsión de disponer de cerca de 300 pisos públicos hasta el 2030. Este mismo miércoles, de hecho, ha arrancado ya el procedimiento de adjudicación de los primeros ocho pisos en una promoción del barrio del Gorg. El alcalde, Xavier Garcia Albiol, asegura que Badalona rompe así con "la anomalía" histórica de no haber ofrecido vivienda pública en veinte años: "Ya tocaba. Me niego a aceptar que el Ayuntamiento no tuviera capacidad y que familias y jóvenes se tuvieran que marchar de la ciudad porque no había oferta". El alcalde también ha explicado que se ha fijado una cláusula para que a estas promociones no puedan acceder concejales, directivos o personal de confianza, ni sus familiares hasta tercer grado.

Los ocho pisos de alquiler de la calle del Progrès son de dos y tres habitaciones (se trata de viviendas que ya estaban construidas y que el Ayuntamiento ha adquirido) y tendrán un precio de unos 700 euros al mes. Además, existe la opción que los adjudicatarios puedan optar también a un alquiler adicional de una plaza de aparcamiento.

Para acceder harán falta unos ingresos mínimos de entre 31.000 y 39.000 euros, en función si el piso es de dos o tres habitaciones. El máximo de ingresos de la unidad familiar deberá ser de cinco veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), que desde el 1 de enero de este año es de 801,85 euros mensuales (o 9622,18 euros anuales). Albiol asegura que no quiere dejar fuera a la clase media y admite que dentro de los límites legales se quiere llegar a la máxima población.

En este sentido, el gobierno de Badalona prevé que futuras promociones vayan destinadas a perfiles concretos y así se hará notar en los condicionantes que recojan las bases de cada una de las promociones que se vayan impulsando los próximos meses. "No podremos llegar a todos los demandantes porque será imposible, pero queremos cubrir todos los perfiles posibles", ha explicado Albiol. Con todo, el alcalde prevé que el número de solicitudes será "alto", consciente que la carencia de vivienda es "el principal problema de la sociedad".

Más promociones en Canyadó, La Pau, La Salud, Puigfred y Gorg

En septiembre de 2025, el gobierno de Albiol ya anunció que las primeras construcciones de vivienda pública serían dos promociones con veinte pisos en Canyadó y catorce pisos en el Gorg. Estas 34 viviendas serán de venta y una de las curiosidades es que para acceder se pondrá como condición tener al menos un hijo. Según explicó el gobierno municipal en su momento, la intención es favorecer, en este caso, el acceso de familias. El concurso para estos pisos se pondrá en marcha antes del verano, según ha anunciado el alcalde en rueda de prensa este miércoles.

Las otras promociones que prevé el plan estarán en los barrios de La Pau, con dieciséis viviendas de venta; La Salut, con diecinueve viviendas de alquiler; Puigfred, con 116 viviendas tanto de venta como de alquiler, y un 'coliving' de alquiler para jóvenes en el barrio del Gorg, que todavía no tiene definida su volumetría.

Las promociones confirmadas suman un total de 193 viviendas, pero con la promoción de alquiler para jóvenes que se prevé levantar en la calle de Antoni Bori, la cifra total se aproximaría a las 300 viviendas públicas, según ha destacado Albiol. "Pasar de cero a casi 300 es un salto importante", se ha felicitado el alcalde.