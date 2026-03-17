Tito Álvarez impulsa Panda Seguros, una aseguradora del taxi que se propone reducir a la mitad el coste de las pólizas

El más que conocido portavoz del principal sindicato de taxistas, Tito Álvarez, de Élite Taxi, no solo ha estado ocupado en los últimos tiempos en presionar para que el Parlament tramita una nueva ley que regule a los taxis y VTC. También está detrás de un nuevo proyecto empresarial: "una aseguradora creada por y para el sector del taxi”, explica. Su propósito es "rebajar el precio que pagan los taxistas por las pólizas de los 2.200 euros anuales de media, y a veces hasta 4.000, a solo 1.000 euros".

El sector ha visto como en los últimos cuatro años se ha incrementado el precio de las pólizas del taxi “muy por encima del mercado", destaca Álvarez. Por ello, Élite Taxi interpeló en 2023 y 2024 a las aseguradoras para entender esa subida. La explicación, basada en un aumento de los costes de reparación en los talleres, no convenció. "El problema es que los taxis representan solo el 0,20% de las pólizas en España. Las aseguradoras no han mostrado ningún interés en desarrollar productos específicos para el taxi ni en revisar los modelos de cálculo aplicados al sector”, explica.

Panda Seguros

De aquí que Álvarez ha visto la oportunidad de ofrecer un mejor producto: “Vamos a montar una aseguradora del taxi. Llevamos dos años estudiando los seguros. La siniestralidad del taxi es mínima, pero el 40% de los costes de las grandes aseguradoras se van en comercialización", explica. Una estructura que el taxi, un sector muy organizado, no necesita.

Álvarez se erige como el comercial de la nueva empresa, Panda Seguros. Echando mano de su amplio poder de movilización, él será el encargado de convencer al sector de que se apunte al nuevo seguro, a golpe de mensajes de whatsapp. "Yo tengo el 50% de los contactos en mi agenda, y me comunico muy rápidamente. No tenemos que hacer apenas inversión en personal, todo repercutirá en un ahorro del propio seguro para el taxista", señala.

Equipo fundador

Pero para montar desde cero el nuevo negocio Álvarez ha recurrido a David Costa, emprendedor desde hace dos décadas. Costa está detrás de proyectos como el alquiler de motos Cooltra (impulsó la idea que luego desarrollaron los actuales propietarios) y Nektria, un software dedicado a optimizar las franjas horarias y las rutas de entrega de compras online en supermercados.

Bajo la dirección general de Costa, además de Álvarez se encuentran un profesional procedente de una gran empresa aseguradora, un desarrollador de la plataforma tecnológica y un responsable de operaciones.

Servicio adaptado

El 80% de las 60.000 licencias de taxi en España se concentra en Barcelona y Madrid y los siniestros son habitualmente pequeños golpes. El modelo de aseguradora de nicho facilita toda la gestión, según sus impulsores. Asimismo, la flota profesional y sujeta a una regulación hace que se trate de vehículos bien mantenidos, modelos limitados (la mayoría Toyota) y una red de talleres concentrada.

"El taxista ahora no puede contratar un seguro online, como sí lo hace cualquier otro asegurado, porque los formularios no están adaptados al taxi. Debe hacerlo en persona", explica Costa, que indica que la nueva plataforma de contratación de Panda Seguros facilitará todos los trámites.

Inversores necesarios

Al equipo solo le falta algo que es esencial. Cualquier aseguradora requiere de un fondo de garantía de 13,5 millones de euros para obtener la acreditación estatal. La empresa se ha dado de plazo hasta verano para conseguirlos, acudiendo a los propios taxistas y a los grandes inversores. Esta semana empezará con los primeros, a los que animará a invertir, con aportaciones a partir de 1.000 euros a cambio de participaciones. "Cuando contemos con una bolsa importante de taxistas, los inversores tendrán claro que esto es un buen negocio", asegura convencido Álvarez.