Terrassa seguirá sin multar en su ZBE hasta que se normalice la R4 de Rodalies

El Ayuntamiento de Terrassa seguirá sin multar en su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a diferencia de Barcelona, que este lunes reactivó las restricciones ambientales tras haberse suspendido por la crisis de Rodalies. El consistorio egarense justifica la decisión en la falta de normalidad del servicio de Rodalies, especialmente en la línea R4. Así lo confirmó el teniente de Alcaldía de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, durante la comisión informativa celebrada este lunes, donde el gobierno municipal reiteró que no volverá a aplicar las limitaciones mientras no se garantice una alternativa de transporte público fiable.

“Es verdad que no tenemos al 100% restablecidas las conexiones ferroviarias”, señaló Cardona, quien subrayó que el servicio de Rodalies “no está prestando el servicio como debería”. En este sentido, defendió que no se puede exigir a la ciudadanía que deje el coche si no dispone de opciones de movilidad adecuadas.

El responsable municipal insistió en que la prioridad es asegurar desplazamientos “con garantías”. “Mientras no tengamos la certeza de que las personas se pueden desplazar, no volveremos a aplicar la ZBE”, afirmó. El Ayuntamiento también remarcó que existen municipios afectados por las incidencias ferroviarias que no cuentan con ZBE, lo que, a su juicio, genera una situación desigual.

Pendientes de la evolución de Rodalies

El consistorio continúa evaluando la situación de forma diaria y no prevé cambios a corto plazo. La reactivación de la ZBE queda pendiente a la recuperación total del servicio ferroviario, especialmente en la R4, una de las principales conexiones de Terrassa con el área metropolitana de Barcelona.

Actualmente, el servicio presenta incidencias en algunos tramos. Entre Manresa y Terrassa Estació del Nord se mantienen medidas provisionales, como trenes lanzadera y servicios complementarios de autobús, lo que afecta a la regularidad y frecuencia habituales. En paralelo, la gratuidad de los abonos de Rodalies se ha prorrogado hasta el 31 de marzo debido a la falta de normalidad en la red.

Aviso previo a la ciudadanía

El gobierno municipal asegura que informará con antelación suficiente cuando cambie el escenario. “Estamos acabando de evaluar la situación y, en cuanto lo tengamos claro, lo comunicaremos”, apuntó Cardona.

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De este modo, Terrassa mantiene en pausa la aplicación efectiva de su ZBE, a la espera de que el transporte público pueda absorber la demanda de movilidad en condiciones óptimas, un requisito que el consistorio considera imprescindible antes de volver a sancionar a los vehículos más contaminantes.