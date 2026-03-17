Los robos caen en Granollers: la delincuencia baja un 4% en relación al año pasado

Granollers registró en 2025 un total de 3.999 infracciones penales, lo que supone un descenso de casi el 4% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 4.163 delitos. Así se puso de manifiesto este lunes durante la reunión de la Junta Local de Seguridad, órgano de coordinación y colaboración entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en la ciudad, celebrada en el Ayuntamiento y en la que se hizo balance de la actividad delictiva, la seguridad viaria y el civismo en la ciudad.

Según los datos del Departament d’Interior de la Generelitat, la reducción se explica, en parte, por la caída de determinados delitos, especialmente los robos con fuerza, que disminuyeron cerca de un 18%, y los delitos contra el orden público, que bajaron casi un 15%. En contraste con esta tendencia a la baja, los delitos vinculados al entorno digital continúan al alza. Las estafas informáticas aumentaron cerca de un 5% durante el último año.

En el ámbito de la movilidad, el número de accidentes creció alrededor de un 4% en 2025. Sin embargo, los delitos contra la seguridad vial descendieron de forma significativa, con una caída cercana al 36%, según los mismos datos.

Prevención y proximidad

Durante la sesión también se puso en valor la labor preventiva de los cuerpos policiales. A lo largo del año se realizaron cerca de un centenar de charlas dirigidas a colectivos como personas mayores, jóvenes y comerciantes, además de campañas específicas, como las centradas en la prevención de la violencia sexual en el entorno laboral.

La alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, defendió que los datos reflejan una ciudad “segura y cohesionada”, y puso el acento en el trabajo conjunto de los distintos cuerpos: “La coordinación y la proximidad son clave para anticiparnos a los problemas y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía”. En esta línea, destacó la puesta en marcha de patrullas mixtas entre la Policía Local y los Mossos d'Esquadra, “una herramienta que nos permite estar más presentes en la calle y reforzar la relación con vecinos y comercios”.

Refuerzo contra la multirreincidencia

La reunión contó también con la participación de la delegada territorial del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, quien valoró positivamente los datos y puso el foco en los dispositivos Kampai, un operativo conjunto de distintos cuerpos policiales para combatir la multirreincidencia. Según explicó, a partir de abril se reforzará la coordinación con el juzgado para facilitar más detenciones.

En la Junta Local de Seguridad participaron también representantes de la Policía Local, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional.