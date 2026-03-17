PP y Vox exigen cerdo en los comedores escolares de Barcelona y el PSC niega que se haya eliminado

El PP y Vox han presentado este martes sendos ruegos en la comisión municipal de derechos sociales en el Ayuntamiento de Barcelona, en los que subyacían supuestos cambios en los menús escolares para adaptarlos a los preceptos del islam. Los populares y la extrema derecha han reclamado cada uno por su lado al gobierno local del PSC que garantice que en los comedores de las guarderías municipales se dé carne y productos derivados del cerdo. Ambos partidos han citado unas recientes orientaciones para centros educativos durante el mes de Ramadán como el supuesto origen de modificaciones en los platos para escolares. Por su parte, el consistorio desmintió días atrás que haya prohibido el consumo de cerdo en las guarderías y ha desestimado la petición de ambos partidos de la oposición.

“Los menús de las escuelas infantiles no responden a ninguna decisión política ni a una imposición cultural”, ha respondido la concejala Maria Eugènia Gay (PSC). La edila ha sostenido que “se confeccionan por criterios nutricionales, siguiendo recomendaciones de salud, con productos de proximidad y mayoritariamente ecológicos”.

El concejal Antonio Verdera (PP) ha esgrimido que “una administración pública seria y plural ha de respetar la libertad religiosa pero también la neutralidad institucional y el sentido común”. “No podemos aceptar que el ayuntamiento deje de ser neutral y pase a promover orientaciones específicas para una confesión específica. ¿Por qué no las hacen para la Cuaresma católica, el Purim judío u otras confesiones? Muchos barceloneses perciben una doble vara de medir”, ha afirmado el popular. Verdera ha abogado por ofrecer “medidas para diferentes confesiones sin restringir las opciones alimentarias del resto de niños” y ha exigido “respeto” para el sector cárnico catalán.

Gay ha replicado que los comedores de las guarderías disponen de “menús adaptados por cuestiones de salud, decisiones alimentarias familiares o convicciones culturales o religiosas”. “No restringe los derechos de nadie, sino que amplía posibilidades para que cada menor pueda elegir y no quede excluido de un espacio esencial”, ha postulado.

Más verduras

El ayuntamiento expone que en los comedores escolares se ha ido reduciendo la proteína animal para aumentar el consumo de verdura. Añade que una vez al mes se sirve carne roja, que incluye las de buey, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra.

Por su parte, Liberto Senderos (Vox) ha opinado que una eventual supresión de la carne de cerdo en las guarderías “no es un detalle menor”. “Se modifica el menú común para adaptarlo a limitaciones alimentarias que no forman parte de nuestras tradiciones”, ha reprochado. Vox ha propuesto menús alternativos sin carne para el Miércoles de Ceniza y los viernes de Cuaresma, de acuerdo a tradiciones católicas.

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Gay ha contestado que se garantiza una “comida saludable, rigurosa y basada en la evidencia científica”. “No convertiremos los comedores en espacio de debate ideológico, hasta aquí se podía llegar”, ha zanjado. La concejala también ha manifestado que “el ayuntamiento no promueve ninguna confesión”, lo que ha defendido que “significa que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad”.