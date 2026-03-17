El Park Güell expone ‘Gaudí en chocolate', 10 huevos de Pascua inspirados en el parque y el arquitecto

Más de una decena de maestros pasteleros han puesto sus huevos en la Sala Hipòstila del Park Güell. Son 10 huevos de chocolate obra de más de 10 autores, porque algunos han sido paridos por dos profesionales, que, colocados en vitrinas, podrán visitarse desde ahora hasta el próximo 9 de abril, en el marco de una exposición, ‘Gaudí en chocolate’, que se ha inaugurado este martes.

Los huevos tienen como punto en común que están inspirados en el imaginario de Antoni Gaudí combinado con una mona de Pascua. Y también, por lo tanto, con el Park Güell, una de sus obras más significadas, destino habitual y multitudinario del turismo que recala en Barcelona.

La instalación ha llegado este año a su centenario, conmemoración que constituye el motor principal de la exposición, si bien 2026 suma dos citas que aunque no tienen relación con los huevos, los acompañan de cerca. Uno es la capitalidad mundial de la Arquitectura que recae este año en Barcelona y el otro la celebración del Año Gaudí, porque además del siglo transcurrido desde la inauguración de su parque se cumple ahora el mismo tiempo de la muerte del arquitecto más importante de la historia de Catalunya, días después de ser atropellado por un tranvía.

‘Gremi de Pastisseria’

La exposición ha sido programada por el Park Güell, en concreto por la empresa municipal que lo gestiona, BSM, y por el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Los pasteleros y pasteleras que han aportado alguna de las 10 creaciones han participado en la inauguración de la muestra junto con la directora del parque, Carme Lanuza, y el presidente del gremio Miquel Zaguirre, y Saray Ruíz, directora de la Escuela de Pastelería del Gremi.

Los visitantes que pasen por la Sala Hipòstila en estas tres semanas podrán votar por su huevo favorito escaneando un código QR disponible en la cartelería del espacio en el que están las obras. El huevo que logre el máximo apoyo será trasladado al Museu de la Xocolata. El resto tendrá un final dulce aunque algo violento. Los nueve huevos que no ganen serán destruidos por alumnos de escuelas cercanas al Park Güell (Baldiri Reixac, l’Escola Montseny, l’Escola Turó del Cargol i el Col·legi Kostka – Jesuïtes Gràcia) en la fiesta del Trencadís, la ruptura simbólica del huevo de Pascua.

Comité especializado

Las obras de los pasteleros han sido seleccionadas por un comité especializado después de que se presentaran a una convocatoria que se abrió a los profesionales del gremio, que también cuente este año con una conmemoración significativa: cumple 125 años.

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Estos son los pasteleros que han colocado un huevo en la Sala Hipòstila: Ernest Ameller (Bubó Barcelona), con ‘El batec del trencadís’; Carles Carreras (Pastisseria Xocolateria Núria, Terrassa, Barcelona), con ‘Drac o salamandra?’; Miquel Chamorro (Brunells 1852, Barcelona), con ‘La Casa del guarda’; Lluís Costa (Vallflorida Xocolaters, Sant Esteve de Palautordera, Barcelona), con ‘Ou trencadís’; Lluc Crusellas (Eukarya Xocolata, de Vic, Barcelona), con ‘L’ou per la finestra’; Lluís Estrada (Pastisseria Mervier Canal, Barcelona), con ‘Palmera Gaudí’; Natàlia Grau (Pastisseria Grau, d’Esparraguera, Barcelona), con ‘La vida que trenca dins’; Josep Maria Rodríguez (La Pastisseria Barcelona), con ‘Ondulació Viva – Trencadís 1926 – 2026, Llegat Etern'; Saray Ruiz i Lluïsa Estrada (EPGB), con ‘Park Güell – Una porta oberta al món’, y Adan Sáez (Xocosave Xocolateria Confiteria, de Riudoms, Tarragona), con ‘L’Ou de la Creació – Antoni Gaudí’.