Un informe concluye que uno de cada cinco vecinos del área de Barcelona está en riesgo de pobreza

Un 19,4% de los vecinos de los 36 municipios que conforman el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se encuentra en situación de riesgo de pobreza, lo que equivale a unas 660.000 personas, según el informe 'Estadísticas metropolitanas sobre condiciones de vida' publicado este martes por el Institut Metròpoli.

En total, es un poco menos que en 2023 —el último año con datos de la serie—, pero la afectación territorial es desigual: el porcentaje escala al 22% en la primera corona metropolitana mientras que se reduce al 16,4% en la capital.

Para los autores del estudio, que se elabora a partir de la encuesta anual de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), la ligera reducción en términos generales "muestra signos por primera vez de recuperación plena después del impacto de la pandemia".

Así, se entrevistó a más 2.500 viviendas del área metropolitana y a un total de 6.111 personas, que pese a la mejora de la tasa de riesgo de pobreza, mostraron como la "sensación de pobreza subjetiva" ha aumentado en los últimos dos años en el área metropolitana. En 2024 y 2025 (la muestra se toma durante dos años), el 23,1% de la población metropolitana percibió tener dificultades para llegar a final de mes, un porcentaje que entre 2022 y 2023 se situaba en el 21,5%.

También baja, del 11% al 9,3%, la proporción de personas que padecen "carencia material social y severa", una situación de pobreza aún más acuciante establecida por el hecho de tener que privarse de al menos siete acciones básicas de un listado de 13. Así, un 35% no puede hacer frente a gastos imprevistos, casi un 20% no puede mantener la temperatura adecuada en casa en los meses de invierno, o algo más del 15% declara haber tenido retrasos en pagos y facturas corrientes. Esos dos últimos ítems, sumados a no poder tener automóvil y no poder comer carne o pescado cada dos días, muestran porcentajes de afectación más altos que antes de la pandemia.

Impacto de los costes de la vivienda

Los costes asociados a la vivienda que asumen los vecinos han crecido un 22,3% en los últimos cinco años. El gasto mensual medio en vivienda de los hogares metropolitanos era de 497 euros entre 2020 y 2021, y ha ascendido hasta los 608 euros entre 2024 y 2025. Pese a ello, señala el informe del Institut Metròpoli, el porcentaje de población que destina más del 40% de los ingresos a cubrir los gastos de la vivienda es algo inferior que en la última muestra de la serie (años 2022 y 2023), circunstancia que "ha favorecido sobre todo a quien reside en viviendas en propiedad totalmente pagadas", y "en menor medida a la población que vive de alquiler".

Que, en términos generales, la gente gaste menos en cubrir los gastos de su casa se explica porque la cantidad de dinero que ingresan los hogares metropolitanos ha subido un 12,5% en dos años (46.048 euros). Un crecimiento que escala hasta el 32% comparado con los datos de 2020-2021.

Factores de riesgo

Los niños y adolescentes son los que se encuentran en una situación económica más vulnerable. Un 31,4% de los menores de 16 años del área metropolitana de Barcelona (unos 147.900 jóvenes) se encuentra en riesgo de pobreza. La población extranjera presenta también mayor elevado riesgo de pobreza, un 32,8% frente al 14,8% de los nacidos en España. Una desigualdad se acrecenta si no se tiene en cuenta la ciudad de Barcelona: en la primera corona metropolitana, el porcentaje de nacidos fuera en riesgo de pobreza es del 39,5%, mientras que en Barcelona es del 26,3%.

Además, un 40,7% de los parados está riesgo de pobreza, por un 12,8% de la población ocupada. El nivel de estudios, por el contrario, marca las menores afectaciones: uno de cada cuatro vecinos (un 26,8%) sin estudios postobligatorios, por un 9,2% entre los que tienen estudios superiores.

El informe da muestra de la importancia de transferencias sociales como pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas familiares, subsidios de invalidez o rentas mínimas: "Los resultados de la tasa de riesgo de pobreza antes y después de transferencias sociales informan de la eficacia del sistema de protección social". De no haber recibido estas ayudas, la afectación se doblaría, del 19,4% actual a un 41,6%, mucho más acuciante entre los mayores de 65 años.