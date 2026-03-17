L’Hospitalet despliega su contrato de limpieza: suma 150 vehículos y nuevos inspectores contra el incivismo

La limpieza es siempre uno de los principales frentes con los que tienen que lidiar los ayuntamientos. En L'Hospitalet de Llobregat, una ciudad con barrios con la mayor densidad de población de Europa, lo ha sido aún más en los últimos años, en los que el servicio funcionó con un contrato caducado y carente de las inversiones necesarias para ponerse al día. Una circunstancia que los propios vecinos, sobre todo los de la zona norte, hacen constar, tal y como reflejan los barómetros municipales anuales, en los que la limpieza sale a relucir como una de las principales preocupaciones. El nuevo contrato, que entró en vigor el año pasado, ha empezado a aplicar cambios en la gestión de la limpieza viaria y la recogida de residuos en los últimos meses, sin embargo, el gobierno local busca ahora dar un salto de calidad con la puesta en marcha de los nuevos vehículos de limpieza.

"Hemos empezado a ver los primeros cambios, pero era necesaria la incorporación de todos estos vehículos a fin de prestar mejor los servicios de limpieza y mantenimiento", ha dicho el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, rodeado de los nuevos camiones, vehículos y papeleras en un acto que ha aglutinado a decenas de personas en la avenida Carmen Amaya, en el barrio del Gornal. El consistorio hospitalense adjudicó en 2024 la nueva contrata de limpieza a FCC Medio Ambiente para los próximos 10 años por un valor final de 425,6 millones de euros, lo que se traduce en un coste aproximado de unos 43 millones anuales, unos 14,9 más que con el contrato anterior. El mismo Quirós ha señalado que el montante responde al incremento de los costes de las flotas y el material, pero también al incremento en los servicios que se prestan, algo que "debe reflejarse en la contratación", porque, si no, "sería injusto que exijamos a la empresa que preste unos servicios cuando no tiene los recursos suficientes".

El contrato se implantará en tres fases; a partir de este 17 de marzo ya saldrán a la calle los nuevos equipos de limpieza viaria. En mayo, entrarán en funcionamiento los nuevos vehículos de recogida de basura y se renovarán los 4.250 contenedores específicos de las cinco fracciones —resto, orgánica, envases ligeros, papel y cartón, y vidrio—. Y en agosto, llegarán los vehículos de limpieza de alcantarillado. Es decir, una vez se despliegue por completo el contrato, el servicio sumará un total de 154 vehículos nuevos.

Vehículos del servicio de limpieza de L'Hospitalet de Llobregat. / Zowy Voeten

El ayuntamiento explica que el servicio actual dispone de 35 vehículos de limpieza con agua, 10 más que el contrato anterior. Actualmente, el 70% de las calles de la ciudad se limpian con agua una vez a la semana y el 30% cada 15 días y la previsión es que el aumento de vehículos permita incrementar la frecuencia en aquellas zonas con más necesidades identificadas. Además, crecen de tres a siete los equipos de limpieza de contenedores. Por otro lado, se duplican los equipos de recogida de residuos voluminosos abandonados en el espacio público, pasando de tres a seis, y se crea un nuevo equipo para la recogida de muebles por la tarde. Además, sigue el consistorio, aumentan de dos a tres los equipos de limpieza de pintadas y grafitis.

El propio Quirós ha aseverado que estos cambios les dejan con "pocas excusas" de cara al futuro de la limpieza de la localidad. "Tenemos el material, tenemos los profesionales y tenemos las ganas. La ciudad debe ir viendo cómo vamos mejorando", ha remarcado el alcalde.

Nuevos inspectores

“La limpieza es una de las principales preocupaciones de los vecinos y vecinas, y por eso desde el primer día de mandato asumí con mi equipo de gobierno el compromiso de hacer un L’Hospitalet más limpio, más humano y más habitable”, ha explicado David Quirós. Más allá de los nuevos vehículos y contenedores, el consistorio trabaja en ampliar también los recursos humanos con un nuevo cuerpo de inspectores de espacio público que se encargarán de controlar la limpieza y la separación de los residuos. El teniente de alcaldía de Calidad Urbana, David Gómez, ha especificado que el ejecutivo local busca reforzar el control a través de una auditoría externa y con estos nuevos inspectores, un total de 18, que ahora se están formando.

El mismo Quirós ha señalado que el servicio ya contaba con inspectores, pero que estos estaban adscritos a funciones muy específicas, por lo que si se encontraban con problemas de limpieza o incivismo que iban más allá del encargo recibido, no siempre se reportaban. Ahora, la idea es que esto cambie y que estos inspectores velen por conjunto de las necesidades y problemas de la limpieza en el espacio público. Así, estos mismos inspectores tendrán capacidad sancionadora y podrán levantar actas para que los servicios jurídicos del ayuntamiento tramitar, si se debe, algún tipo de sanción.

Un vehículo del servicio de limpieza de L'Hospitalet de Llobregat. / Zowy Voeten

Eso sí, el mismo Quirós ha insistido que no es un servicio destinado únicamente a sancionar y con voluntad recaudatoria, sino que el objetivo es también "hacer pedagogía" para que se reduzcan algunas actitudes incívicas. De hecho, el edil ha insistido en la corresponsabilidad ciudadana a la hora de mantener la ciudad limpia. En este sentido, el gobierno hospitalense ha aplicado una nueva imagen del servicio formada por dos manos que se unen, representando la colaboración entre el ayuntamiento y la ciudadanía en el trabajo conjunto para mejorar el espacio público.

Tecnología

El consistorio remarca que, además, se han introducido elementos y herramientas tecnológicas para el seguimiento y la mejora del servicio: los operarios de limpieza llevarán un dispositivo para poder transmitir incidencias al resto de equipos con el objetivo de disminuir el tiempo de respuesta ante una incidencia. Por otro lado, se mantienen los GPS en los vehículos de limpieza para conocer en tiempo real su ubicación y los recorridos realizados y poder optimizar y mejorar la planificación de rutas y tareas.

En el servicio de limpieza de L'Hospitalet de Llobregat trabajan más de 300 operarios de lunes a viernes, 214 los sábados y 159 los domingos. "A partir de mayo, trabajarán con los nuevos uniformes más confortables y hechos, en parte, con material reciclado", apunta el ayuntamiento.