Una fiesta en el Passeig Lluís Companys de Barcelona iniciará el 26 de marzo la cuenta atrás del Grand Départ del Tour de Francia

El paseo de Lluís Companys acogerá el 26 de marzo por la tarde una fiesta ciudadana para iniciar la cuenta atrás de los 100 días para el Grand Départ del Tour de Francia. Lo ha anunciado este martes el Ayuntamiento, que ha organizado una celebración que combinará actividades deportivas, música en vivo y un reconocimiento a la tradición ciclista de Barcelona, con propuestas para el público infantil y familiar para acercar el espíritu del Tour y fomentar el uso de la bicicleta como movilidad saludable y sostenible.

Durante la celebración, la activación de un reloj con la cuenta atrás de los 100 días para el Grand Départ del Tour de Francia Barcelona 2026 marcará el inicio de la recta final hacia el evento y dará el pistoletazo de salida a más de tres meses llenos de actividades y acciones repartidas por todos los distritos de la ciudad. La fiesta culminará con la presentación de la canción oficial del Grand Départ Barcelona 2026, creada por el grupo catalán Doctor Prats con el tema Energía!

Los edificios se iluminan de amarillo

Una vez activada la cuenta atrás, varios edificios históricos y espacios emblemáticos de la ciudad se iluminarán de amarillo, el color característico del Tour de Francia. La acción, que durará hasta el 6 de julio, contribuirá a hacer visible que Barcelona ya se prepara para acoger uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Cycling Solidario

Una de las primeras actividades relacionadas con el Grand Départ del Tour de Francia es el Cycling Solidario, una propuesta al aire libre que se realizará el sábado 28 de marzo por la mañana en el muelle de Marina, en el distrito de Sant Martí, y que permitirá a la ciudadanía vivir en primera persona una recreación de las primeras etapas del evento deportivo.

Las sesiones también se podrán seguir simultáneamente por streaming desde 24 Centros Deportivos Municipales de la ciudad. En el Eixample, los equipamientos participantes son el CEM Aiguajoc Borrell, el CEM Estación del Norte y el CEM Sagrada Familia.

La salida del Grand Départ del Tour de Francia tendrá como escenario las calles de Barcelona del 4 al 6 de julio. La ciudad acogerá pruebas y etapas que pasarán por espacios tan emblemáticos como la Sagrada Família, el paseo de Gràcia y Montjuïc.

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Antes del inicio de la competición, el 2 de julio, Barcelona acogerá la presentación oficial de los equipos participantes en un acto abierto al público y de gran proyección internacional. Tendrá lugar en un recorrido emblemático entre el Recinto Modernista de Sant Pau y la Sagrada Familia, a lo largo de la avenida de Gaudí. El acto conectará dos iconos del modernismo catalán, convirtiendo la arquitectura en escenario protagonista de la salida del Grand Départ.