Comienzan las obras del carril bici que conectará Esplugues y Barcelona por la avenida Diagonal

Las obras del carril bici que unirá Esplugues de Llobregat y Barcelona por la avenida Diagonal han empezado este lunes 16 de marzo. La nueva infraestructura conectará los ejes 7 y 4 de la Bicivia y será la primera conexión estratégica ciclable con el nuevo Hospital Clínic.

Concretamente, se trata de la conexión por la Diagonal desde el lado mar, que interconectará la entrada a la zona deportiva de la Universitat de Barcelona con la zona de Finestrelles-Can Vidalet de Esplugues y los barrios del norte de L'Hospitalet de Llobregat, como Pubilla Casas o la Florida.

La adjudicación, aprobada por la Junta de Gobierno del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el pasado mas de diciembre, cuenta con una inversión de 1.725.568,44 euros. El AMB financia el 70% del tramo correspondiente al término municipal de Esplugues a través del Plan de actuaciones de cohesión territorial (PACTE) y el 30% restante proviene del mismo municipio. El Ayuntamiento de Barcelona asume 1,4 millones de euros para la construcción del tramo que recorre su término municipal, que requiere una inversión más alta, atendida la complejidad de los trabajos. En total, las obras suponen una inversión de 3,1 millones de euros.

Recorrido del carril bici que unirá Esplugues y Barcelona por la avenida Diagonal / Àrea Metropolitana de Barcelona

Los trabajos tendrán una duración prevista de seis meses, en que se trazarán 400 metros de vía ciclable con un paseo para peatones de 2,5 metros de anchura y un carril bici bidireccional en plataforma única de 3 metros de anchura.

Afectaciones al tráfico

La obra se desarrollará en un primer plazo sin afectaciones al tráfico. Sin embargo, entre el 1 de mayo y el 16 de septiembre, el ramal de la salida de la ronda de Dalt hacia la Diagonal tendrá un carril cortado en ambos sentidos. Además, se cortará el tráfico del ramal de la salida 11 durante dos noches. A primeros de mayo se hará el primer corte, una noche, y hacia inicios de septiembre se hará un segundo corte nocturno. Respecto a las instalaciones deportivas de la UB, entre el 31 de mayo y el 1 de septiembre habrá afectaciones en el campo de rugby, que impedirán utilizarlo en su totalidad.

Cuando se adjudicó la obra, en diciembre, la teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, declaró que la conexión por carril bici entre ambas ciudades "va en la línea de la política municipal de impulsar la conexión con los ejes ciclistas de la ciudad, en este caso el de la Diagonal, para poder llegar al centro de Barcelona y a las diferentes mallas ciclables de los barrios". Por su parte, el alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, describió el nuevo carril bici como "decisivo para reforzar la movilidad sostenible y las conexiones metropolitanas".