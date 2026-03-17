Claudio Carmona repetirá como candidato de los Comuns en Cornellà en las municipales de 2027

Claudio Carmona volverá a ser el candidato de Cornellà en Comú para las elecciones municipales del 2027. Así lo ha dado a conocer la misma formación en un comunicado en el que explica que la asamplea local del partido ratificó a Carmona como candidato el pasado viernes 13 de marzo. Claudio Carmona ha sido proclamado después de ser el único precandidato que ha presentado los avales necesarios de acuerdo con el reglamento de elección aprobado por la asamblea local.

Tras su ratificación, Carmona ha asegurado que afronta este nuevo reto “con ilusión, fuerza y confianza” para continuar contribuyendo a mejorar la ciudad. El candidato ha reivindicado la necesidad de reforzar una política de proximidad, accesible y arraigada en los barrios, capaz de generar comunidad y nuevas oportunidades. Carmona, politólogo de 38 años, entró en el Ayuntamiento de Cornellà en el año 2019, asumiendo responsabilidades de gobierno como concejal y teniente de alcalde en el ámbito de las políticas medioambientales y comunitarias. Ese año encabezó por primera vez la candidatura de Cornellà en Comú, obteniendo dos concejales. En las elecciones municipales de 2023, el líder de los morados de Cornellà repitió como candidato y la formación creció hasta los tres concejales.

Tanto a escala metropolitana como catalana, Cornellà destacó en los comicios locales de 2023 por ser uno de los escasos municipios donde Podemos y En Comú concurrieron por separado. En 2019, los Comuns y Podemos ya acudieron por separado a las urbas, logrando ambas formaciones dos ediles cada una. Sin embargo, para las municipales de 2023 los morados lograron reducir drásticamente fragmentación y, en la mayoría de los municipios de Catalunya, acudieron a las urnas de la mano. Cornellà fue una excepción, dado que, además de la lista de En Comú Podem de Claudio Carmona, Podemos también acudió a las elecciones con María Carmen López como candidata.

Así, mientras que en 2019 Comus y Podemos sumaron cuatro concejales en total, en 2023 la suma de los dos partidos perdió un edil, dado que aunque los Comuns crecieron y lograron tres concejales, Podemos se quedó sin representación en el consistorio.

Gobierno local

Tanto en 2019 como en 2023, los Comuns pactaron con el PSC para sumarse a su equipo de gobierno, donde Claudio Carmona ha sido teniente de alcalde en el ámbito de las políticas medioambientales y comunitarias. La formación reivindica en su comunicado que, durante estos años, Carmona ha impulsado "múltiples iniciativas vinculadas a las políticas medioambientale"s. En este ámbito destacan proyectos como las nuevas instalaciones fotovoltaicas en el pabellón deportivo de Sant Ildefons y en la escuela Martinet, "que permiten generar energía limpia para el municipio y avanzar hacia un modelo energético más sostenible", sigue el texto.

"También ha promovido iniciativas de vinculación ciudadana con el entorno natural, consolidando la Fiesta del Río como una de las principales actividades ciudadanas del municipio en los espacios naturales del río Llobregat", añaden los Comuns.

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Cornellà en Comú celebrará esta primavera dos actos públicos relevantes: el primero el 21 de marzo en el mercado de Sant Ildefons, con motivo del 8M, y el segundo el 18 de abril en el tradicional acto de conmemoración de la II República española.