Castellana Properties compra por 89 millones la mitad del Splau de Cornellà de Llobregat

La socimi Castellana Properties ha anunciado la adquisición por 89,2 millones de euros del 50% de la sociedad a la que pertenece el centro comercial Splau, ubicado en Cornellà de Llobregat (Barcelona) y valorado en 350 millones de euros, a través de una 'joint venture' con Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Unibail, considerado gigante europeo de los centros comerciales, hizo constar la venta del complejo junto al estadio del RCD Espanyol en su memoria del 2025, en la que el propietario detallaba haber llegado a un acuerdo para desprenderse del 50% del equipamiento.

Castellana Properties, especializada en la adquisición y gestión de centros y parques comerciales en España y Portugal, prevé cerrar esta operación a finales del próximo mes de abril, que le permitirá contar con los más de 56.000 m2 de superficie bruta alquilable de los que dispone el Splau, informa en un comunicado este martes.

El ceo de Castellana Properties, Alfonso Brunet, ha explicado que esta operación "supone un paso más en el crecimiento de la compañía en España y refuerza su apuesta por activos dominantes en sus áreas de influencia y con potencial de crecimiento".

"Splau es un activo de referencia por su fortaleza operativa y su atractivo comercial, y estamos especialmente satisfechos de llevar a cabo esta operación junto a Unibail-Rodamco-Westfield, uno de los operadores líderes del sector y un socio con el que mantenemos una sólida relación de confianza", ha agregado.

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Splau dispone de 56.000 m2 de superficie bruta alquilable y 151 tiendas, con una tasa de ocupación del 99,3%, registrando cerca de 10 millones de visitas en el último año y con un área de influencia de más de 5 millones de personas, "a los que se suman los millones de turistas que visitan Barcelona anualmente".